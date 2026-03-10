El conflicto bélico en Oriente Medio frena proyectos de inversión del metal gallego y provoca los primeros bloqueos de pagos de clientes de la zona

Dos de las tres ferias en las que participó Asime durante la recta final del pasado año están en Oriente Próximo. La principal patronal del metal de Galicia acudió a Adipec, celebrada en Abu Dhabi, uno de los certámenes de referencia global en energía por el que pasaron más de 200.000 profesionales de 160 países. Llevó stand propio, junto a Láser Galicia, Precisgal, ACSM Ships y Merarys para exhibir el músculo de las empresas de la comunidad en eólica marina, hidrógeno verde, eficiencia energética y electrificación del transporte. En la delegación gallega estaban también Ibercisa y Detegasa. Varias de esas mismas firmas asistieron con Asime al Gulfood Manufactoring de Dubái, el encuentro líder de la región en tecnologías de procesamiento, envasado e innovación en la industria alimentaria. Dos ejemplos de la apuesta por la diversificación del sector y del apetito por un mercado al que se le dedica mucho esfuerzo comercial. «Tenemos el foco de crecimiento ahí en los dos últimos años», confirma Enrique Mallón, secretario general de Asime. «Y el conflicto —subraya— solo trae incertidumbre».

Los ataques de EE UU e Israel a Irán y la escalada belicista en toda la zona dejan en el aire decisiones de inversión. «Hay proyectos en preparación que se están parando. No solo los que están vinculados a Oriente Medio», explica Mallón. El peor enemigo posible para un sector «altamente internacionalizado, donde entre el 60% y el 65% de los productos viajan fuera de España». Las primeras consecuencias de la guerra se notan ya con bloqueos de pagos y dificultades de abono en otros casos por parte de clientes de Oriente Medio. «Vamos a confiar en que sea algo puntual», asegura el secretario general de Asime, que no ve otras alternativas que esperar a ver cómo evoluciona la situación e intentar reorientarse «a otros mercados».

El enésimo huracán geopolítico pilla al metal de Galicia en un buen momento de carga de trabajo, con más del 80% de la capacidad manufacturera operativa y alrededor de 60.000 empleos. A las incógnitas sobre los pedidos se une el encarecimiento de los costes. Para muchas de las empresas del sector, el gas y el petróleo son vitales y la factura energética ronda el 30% de su estructura de gastos. «En este contexto, algunos suministradores de gas están alegando ya que no pueden mantener las condiciones de precios previamente pactadas con empresas industriales, rescindiendo contratos que garantizaban estabilidad y exponiendo a estas compañías a una mayor volatilidad», advirtieron los responsables de Asime durante la asamblea general celebrada este martes.

«Múltiples riesgos»

El sector «afronta múltiples riesgos que generan preocupación», refrendó su presidente, Justo Sierra. Temen que la escalada de precios energéticos y logísticos siga al alza y que el tráfico de mercancías encadene retrasos «de más de dos semanas». Un «escenario global complejo, marcado por la incertidumbre de los mercados, la presión inflacionista y posibles repercusiones en los tipos de interés y en el acceso al crédito para empresas y hogares». «Permaneceremos muy atentos a la evolución del conflicto para intentar paliar, en colaboración con las administraciones públicas, los potenciales impactos que pueda haber a medio plazo», mantiene Sierra.

A la clausura de la cumbre de los socios de Asime acudió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que insistió en la urgencia de convocar cuanto antes una reunión de todas las comunidades con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, «para proponer las primeras medidas».

El metal es solo uno de los grandes pilares industriales de Galicia que encontró en Oriente Medio un destino prioritario para su negocio exterior. Las ventas de productos made in Galicia a los países de la zona alcanzaron los 2.272 millones de euros en 2025, una cifra sin precedentes tras un incremento anual del 20%. Destacan las exportaciones a Turquía (1.785 millones), Chipre (92,7 millones), Emiratos Árabes Unidos (79,6 millones) y Arabia Saudí (78,9 millones). Además de vehículos (1.747 millones de euros) y prendas de vestir (147,8 millones), Galicia comercializa en la zona principalmente aparatos y material eléctricos (33 millones), perfumería (32 millones) y leche y huevos (32 millones).