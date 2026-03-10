Impacto económico
El Ibex 35 rebota un 2% y las bolsas europeas se tiñen de verde tras la caída del petróleo
Los mercados recuperan el optimismo tras moderarse el precio del crudo y después de que Donald Trump sugiriera un posible final del conflicto con Irán, mientras el G7 estudia liberar reservas estratégicas
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas abren en verde este martes, con subidas por encima del 2%, lo que permite a los mercados dejar atrás el rojo generalizado del lunes. El optimismo llega tras la moderación del precio del petróleo durante la madrugada, que ha abandonado la barrera de los 100 dólares por barril después del fuerte repunte provocado por la escalada militar en Oriente Próximo. En los parqués europeos, la bolsa de Madrid lidera las subidas con un repunte del 2,5% en la apertura, mientras que el Euro Stoxx 50, índice de referencia europeo, supera las previsiones y avanza un 2,26% a las 9 de la mañana.
Las subidas europeas también se apoyan en el rebote registrado en los mercados asiáticos durante la madrugada. Así, tras las fuertes caídas del lunes —cuando el Nikkei 225 japonés retrocedió un 5,2% y el KOSPI surcoreano cayó cerca de un 6%, siendo uno de los índices más castigados desde el inicio del conflicto—, ambos mercados han revertido la tendencia. En la sesión de este martes, el Nikkei sube alrededor de un 3%, mientras que el Kospi avanza cerca de un 5%, reflejando una cierta recuperación del apetito por el riesgo.
