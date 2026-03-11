Los inversores bendicen los buenos resultados de Inditex con una subida en bolsa
La acción de la multinacional textil coruñesa terminó la jornada con una subida del 0,53%, hasta los 72,74 euros por título
La presentación de los resultados de Inditex fue bien recibida por el mercado, aunque con un avance moderado al cierre de la sesión.
La acción de la multinacional gallega terminó la jornada con una subida del 0,53%, hasta los 72,74 euros por título, en una sesión en la que el Ibex 35 retrocedió un 0,60% y en la que solo ocho valores lograron cerrar en positivo, frente a 23 en negativo y cuatro planos.
La reacción bursátil llega después de que el grupo textil, la mayor empresa cotizada española, anunciase en la mañana de este miércoles un beneficio neto de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior y encadenar el cuarto ejercicio consecutivo con resultados récord. En los primeros compases de la sesión, el mercado reaccionó con mayor intensidad y las acciones de Inditex llegaron a subir un 5,11% tras conocerse las cuentas. Con el paso de las horas, el impulso inicial se fue moderando, aunque el valor logró mantenerse en terreno positivo al cierre.
