Maceiras: “El impacto en Inditex del conflicto en Oriente Medio es limitado”

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, aseguró que la compañía mantiene bajo vigilancia permanente la evolución del conflicto en Oriente Medio, aunque por ahora su impacto en el negocio del grupo textil gallego es limitado.

“Seguimos monitorizando el conflicto garantizando la seguridad de nuestros clientes y de nuestros trabajadores”, señaló durante la presentación de resultados celebrada en la tienda de Zara de la calle Serrano de Madrid, ante más de medio centenar de periodistas.

“El impacto hasta la fecha ha sido limitado, algunas de las tiendas están cerradas, pero mayoritariamente están abiertas”, explicó el directivo. Según apuntó, la compañía opera en la región a través de socios locales. “Operamos en la zona a través de franquiciados”, indicó, y añadió que “un porcentaje muy muy elevado de tiendas que mantenemos en la zona está abierto”, aunque no dio cifras de las que están cerradas.

Entre las reaperturas, Maceiras destacó que “están abiertas las tiendas en Israel que habían estado cerradas al comienzo del conflicto”. En cualquier caso, el ejecutivo subrayó que la compañía mantiene una vigilancia constante de la situación geopolítica. “La situación es cambiante y nuestra responsabilidad es monitorizar día a día”, afirmó. En este contexto, insistió en que no cree que el conflicto vaya a impactar en los precios.

Entorno incierto

Las declaraciones del consejero delegado se produjeron en una presentación en la que defendió la solidez del modelo de negocio del grupo en un contexto internacional complejo. “Un año marcado por un entorno de elevada incertidumbre, pero gracias a nuestro equipo y a nuestro modelo de negocio hemos seguido creciendo”, señaló.

Entre los factores que explican la evolución del grupo, Maceiras destacó la transformación de la red comercial. “Más de 200 reformas de tiendas”, apuntó, en referencia al proceso de modernización de los establecimientos, entre los que figura la “reforma integral de la tienda de la 5ª avenida en Nueva York”.

En el plano tecnológico, el directivo subrayó el papel creciente de la inteligencia artificial dentro de la compañía. “La inteligencia artificial en Inditex ya tiene una presencia transversal”, explicó.

Como ejemplo, citó que “los clientes ya pueden crearse avatares para probarse de forma online la ropa que quieren”. Según añadió, el objetivo es impulsar “el desarrollo de la IA que sea escalable y seguro”.

La sostenibilidad también ocupó parte de su intervención. “Casi la mitad de las fibras que hemos utilizado en 2025 son de materiales reciclados”, destacó.

España, líder

España sigue siendo el principal mercado del grupo. “Hemos crecido un 9% fruto del esfuerzo que realizamos cada día y estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo”, afirmó Maceiras.

“Es nuestro primer mercado. En España contamos con más de 50.000 profesionales, 30.000 en las tiendas”, recordó. Además, añadió que en los últimos cuatro años ha incrementado la plantilla en España en un 10% y que la compañía está presente en más de 170 localidades.

En Estados Unidos, otro de los mercados estratégicos, el grupo mantiene sus planes de expansión, pese a los aranceles y la política desarrollada por Donald Trump. “Mantenemos nuestros proyectos en Estados Unidos. Este 2026 va a seguir siendo un año de crecimiento en el país”, señaló.

Según explicó, la estrategia pasa por “mantener la ambición de un crecimiento selectivo y de captar nuevas oportunidades en un mercado tan relevante”.

Aranceles

Preguntado por el impacto de los aranceles, el consejero delegado restó importancia al efecto en el negocio. “El impacto no ha sido relevante. Nuestra estrategia de mercado sigue siendo el mismo. Crecimiento selectivo”, afirmó. El objetivo es alcanzar las 110 tiendas en EEUU.

Dentro del grupo, Zara continúa siendo la marca clave. “Estamos muy satisfechos tanto en ventas como rentabilidad”, explicó, y recordó que “Zara en los últimos cuatro años ha crecido más de 8.000 millones. Sigue siendo el motor del grupo y fuente de inspiración para todos”.

De cara al futuro, el directivo insistió en que la prioridad es mantener la capacidad de innovación del grupo. “Durante 2026, nuestro objetivo es mantener la vigencia y frescura de todos nuestros formatos”, apuntó. “Queremos seguir siendo una empresa joven que siga emocionando a nuestros clientes”, finalizó.