Ence recibe casi 25 millones del Ministerio de Industria para su innovadora bioplanta de fibra reciclada con cartón y papel en As Pontes

La futura planta de biofibras de Ence en As Pontes ejemplifica a la perfección la estrategia de la compañía de crecer de la mano de «la diversificación en modelos de negocio y proyectos circulares». En 2026, las celulosas especiales alcanzarán cerca del 40% de sus ventas en esta pata del negocio, según adelantó el grupo este jueves, antes de conocerse el importante espaldarazo del Ministerio de Industria a su esperado proyecto en Galicia. A través del Perte de Descarbonización Industrial, recibe 24,7 millones de euros, según el listado provisional de beneficiarios que acaba de publicar el departamento liderado por Jordi Hereu.

«As Pontes es una instalación pionera a nivel mundial para producir fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperados», resaltó Ence en su valoración de la ayuda. De esta forma, «se da una nueva vida a estos materiales, alineándose plenamente con la economía circular». El presupuesto financiable de las instalaciones asciende a 93,9 millones de euros. Llegó a pedir una subvención de 30 millones. El grupo presidido por Ignacio Colmenares se queda sin la cantidad total por agotamiento del presupuesto.

Desde que anunció el proyecto, Ence dejó claro que sus instalaciones no emplearían madera como materia prima. Tiene muy presente que la digitalización y el bum del embalaje por la expansión del comercio electrónico están reduciendo el consumo de pasta de papel blanqueada y de ahí su apuesta por reciclar papel y cartón. La planta de As Pontes tendrá capacidad para tratar 160.000 toneladas al año de todos estos residuos y producir 100.000 toneladas de pasta reciclada «de alta calidad» tanto en color como en propiedades físicas.

En el diseño de este proyecto, el primero en Europa de estas características, «se ha tenido en cuenta el compromiso de Ence con la independencia energética», subraya la firma. Se autoabastecerá de energía renovable, generada a partir de subproductos de la industria forestal local y no empleará combustibles fósiles. La bioplanta será también la primera instalación del sector en el viejo continente «en aplicar tecnología de blanqueo TCF (totalmente libre de cloro) sobre fibras recicladas».

«Transición justa»

Ubicado en 47 hectáreas de los terrenos industriales de la antigua central térmica de carbón de Endesa en la localidad coruñesa, el proyecto es, según sus reponsables «un ejemplo tangible de transición justa y de contribución al desarrollo sostenible de la comunidad local». Dispone ya de la autorización ambiental integrada de la Xunta. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático le dio su visto bueno en mayo desl pasado año tras 18 informes sectoriales «favorables o favorables condicionados» con «una tramitación exhaustiva, rigurosa y garantizadora de la preservación de los distintos elementos que es preciso proteger en el que se incluyen pautas al promotor sobre cómo se debe desarrollar el proyecto para que sea ambientalmente autorizable y viable».

El desarrollo de la bioplanta se hará en tres fases. En la primera se levantará la planta de fibra recuperada y la línea para el textil. La segunda contempla una planta de cogeneración de 150 megavatios (MW) de potencia térmica y alrededor de 50 MW de potencia eléctrica; y la tercera, una planta de tisú. La inversión total alcanza los 355 millones y generará cerca de 1.250 empleos.

Junto a la celulosa moldeada que tendrá como destino principal los productos higiénicos, el complejo prevé esa línea piloto de recuperación del textil. Colmenares destacó la importancia de ambos procesos durante su participación en el Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica en Santiago el pasado 12 de mayo. Después de desvelarse la subvención de Industria, la compañía recuerda sus avances con Regatex para la planta piloto del reciclaje de ropa «destinada a desarrollar un innovador sistema de valorización de residuos textiles». «En colaboración con la start-up sueca Sheratex, la compañía ha logrado obtener celulosa reciclada a partir del polialgodón, «un material de difícil reciclaje, abriendo nuevas vías para la gestión circular de prendas y tejidos».