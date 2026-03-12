Cuando el error se convierte en el mejor manual del ecommerce

En el ecosistema del comercio electrónico abundan los relatos de éxito, las cifras de crecimiento y las historias de escalado rápido. Sin embargo, pocas veces se habla de los fallos que hay detrás de esos resultados. Ese fue el punto de partida de “Erros x Aprendizaxes”, una jornada celebrada en Palexco y organizada por la Diputación de A Coruña y el Cluster Ecommerce Galego que reunió a profesionales del sector para analizar, sin maquillaje, qué ocurre cuando las decisiones no salen como se esperaba.

La emprendedora Iara Viñuales, fundadora de Par & Escala, abrió el encuentro recordando el origen casi artesanal de su marca de moda. “Compramos seis telas, literalmente, y con esas seis telas empezamos a hacer productos”, explicó. El primer aprendizaje llegó pronto: lanzar una web no significa vender.

Tras descubrir la complejidad del marketing digital, otro error marcó su estrategia durante años: intentar equilibrar las ventas durante todo el año. El análisis de los datos le mostró una realidad distinta: la mayor parte del beneficio se concentraba en pocos meses. Asumir esa estacionalidad permitió redefinir el modelo: que el verano pagase el invierno.

El valor de aprender haciendo apareció también en la historia de Cultura Urbana. Su cofundador, Marcos Cardero, recordó cómo el crecimiento de la tienda de streetwear se construyó a base de experimentación. “Empezábamos poco a poco, con campañas en Google y probando cosas”, señaló.

La conexión con la cultura urbana y con creadores y DJs que actuaban como los influencers actuales ayudó a consolidar una comunidad en torno a la marca. En un equipo pequeño, explicó, todos terminaban haciendo de todo: desde campañas hasta preparación de pedidos.

La adaptación digital también ha sido un proceso complejo para empresas con larga trayectoria. Marta Calvo relató cómo Joyerías Calvo decidió entrar en el ecommerce en 2017, cuando el comercio online aún generaba dudas en el sector del lujo. El lanzamiento fue prometedor, con más de 10.000 visitas diarias.

Sin embargo, pronto apareció uno de los problemas más habituales en proyectos digitales: una tecnología que no crecía al ritmo del negocio. Incluso hubo clientes que no podían completar compras de productos de alto valor por limitaciones técnicas. La respuesta fue reforzar la atención personalizada.

El análisis de datos fue otro de los temas recurrentes de la jornada. Iván Expósito, de Dinahosting, advirtió sobre errores habituales al interpretar métricas y alerto sobre confiar demasiado en el tráfico de marca, que puede ocultar una falta de posicionamiento en nuevas búsquedas.

En sectores como el turismo, el ecommerce presenta retos propios. María Domínguez explicó cómo Alda Hotels ha crecido desde un pequeño albergue en Santiago hasta superar los 90 alojamientos. En su caso, cada habitación no vendida representa un ingreso perdido, lo que obliga a una estrategia comercial muy precisa. El modelo de la compañía se resume en su concepto de “hotel Smart Value”: ofrecer exactamente lo que el cliente necesita para una buena estancia.

El especialista en marketing digital Sergio Castelo abordó otro de los desafíos recurrentes del comercio electrónico: convertir visitas en resultados reales. Tras años trabajando con proyectos que gestionan millones de visitas, resumió su enfoque en una idea sencilla: aprender constantemente y optimizar cada detalle.

La jornada también incluyó reflexiones sobre los riesgos legales del entorno digital. El abogado Víctor Salgado recordó una de las creencias más extendidas en internet: pensar que lo que aceptamos online no tiene consecuencias reales. Comprender el marco legal, advirtió, es esencial para evitar errores que pueden tener impacto empresarial.

El evento también contó con una conversación con el empresario Jorge Bermello, pionero del ecommerce de electrodomésticos, que a las puertas de cumplir 90 años defendió una idea simple: el éxito nunca es individual. “Esto no se hace solo, se hace a través del equipo”, aseguró.

Su reflexión resumió el espíritu del encuentro. En el comercio electrónico, como en cualquier proyecto empresarial, el crecimiento rara vez es lineal. Pero cuando los errores se analizan con honestidad, se convierten en la mejor guía para seguir avanzando.