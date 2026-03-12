Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores dentro de su transformación hacia 2030

Iberia ha puesto en marcha la negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 trabajadores de los colectivos de tierra y de vuelo, dentro del proceso de transformación que la aerolínea quiere acometer en los próximos años. La compañía y los representantes sindicales han constituido este jueves la mesa negociadora, con la participación de delegados de pilotos, tripulantes de cabina y personal de tierra.

Según han señalado fuentes de la aerolínea, el número de empleados que podrían acogerse a este proceso asciende a 996. De ellos, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo, en concreto 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), mientras que los otros 753 corresponden al área de tierra: 305 trabajadores de mantenimiento y reparación (MRO), 243 de producción en tierra y 205 de áreas corporativas.

La compañía ya había comunicado el pasado 17 de febrero a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar este procedimiento. Tras la constitución formal de la comisión negociadora, ambas partes han fijado un calendario tentativo de reuniones para seguir abordando las condiciones del expediente en las próximas semanas. Además, el inicio del proceso ya ha sido trasladado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Renovación de perfiles

La dirección de Iberia sostiene que existen causas suficientes, ajustadas a la legalidad, para plantear este ERE voluntario. La empresa enmarca la medida en la necesidad de renovar perfiles profesionales para adaptarse al proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta con la que pretende redefinir su evolución en los próximos años.

En esa línea, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ya defendió el pasado 27 de febrero, durante la presentación de resultados de IAG, que el objetivo de este expediente no es reducir la plantilla, sino adecuar los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de la compañía. Iberia forma parte del grupo IAG, junto a aerolíneas como British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.

La posibilidad de abrir este procedimiento llegó después de que, a mediados de febrero, el comité intercentros del personal de tierra pidiera analizar si concurrían las causas para impulsar un ERE de adscripción voluntaria. Esa solicitud fue firmada por los sindicatos UGT, CCOO, Astema y Somos-Cesha, y se sumó a peticiones previas realizadas también por representantes de los trabajadores de vuelo, tanto pilotos como TCP.

Noticias relacionadas

Sansavini ha insistido en que la intención de la aerolínea no pasa por reducir empleo de forma estructural, sino por adaptar su organización a los retos de futuro. La compañía afronta en este contexto un proceso de transformación con la vista puesta en 2030 y en un momento en el que cuenta con una flota de 168 aviones, opera vuelos a 145 ciudades y emplea a 10.568 personas. En 2027, además, Iberia cumplirá cien años.