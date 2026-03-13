Los accionistas de Inditex aprobarán en julio el nuevo sueldo del consejo de administración

Inditex aprobará en su junta general de accionistas del próximo julio una nueva política de remuneraciones para el consejo de administración que regulará los salarios y los incentivos de la cúpula directiva durante el periodo 2027-2029. La votación está asegurada debido al peso del principal accionista de la compañía, Amancio Ortega, que controla cerca del 60% del capital del grupo.

El fundador del gigante textil mantiene la mayoría accionarial a través de sus dos sociedades de inversión y, en la práctica, su posición garantiza la aprobación de las principales decisiones societarias. Por ese motivo, la nueva política salarial que definirá el marco retributivo del consejo para los próximos tres ejercicios saldrá adelante sin dificultades en la junta de julio.

La revisión del sistema retributivo aparece recogida en el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025, que acaba de publicar la compañía. En él se anticipa que los accionistas deberán votar una nueva política salarial que sustituirá a la actualmente vigente, que expira este año.

Durante el ejercicio 2025, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, percibió una remuneración total en metálico de 7,43 millones de euros. De esa cifra, 2,5 corresponden al salario fijo, mientras que el variable anual alcanzó 3,49 y el incentivo plurianual aportó otros 1,33.

Sueldo de Marta Ortega

La presidenta no ejecutiva del grupo, Marta Ortega, mantiene una remuneración fija anual de un millón de euros. En conjunto, el consejo de administración de Inditex percibió en 2025 una remuneración total en metálico de 10,41 millones. La cifra es ligeramente inferior a la registrada en 2024, cuando el órgano de gobierno del grupo había percibido 10,64.

Las políticas de remuneraciones son obligatorias para las sociedades cotizadas y establecen los principios que regulan la compensación de los miembros del consejo. En ellas se fijan los límites máximos de remuneración, la estructura del salario y los criterios que determinan los incentivos de los ejecutivos.

La nueva política que se aprobará en la junta de julio definirá el marco salarial del consejo para el periodo 2027-2029 y establecerá los límites máximos de remuneración y las bases de los futuros planes de incentivos a largo plazo