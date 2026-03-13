Coste de la vida
La bajada de la electricidad moderó el IPC en febrero pendiente de la escalada inflacionista prevista para marzo
Los precios de la luz permitieron que el indicador, que no recoge todavía el impacto de la guerra de Irán, se mantuviera el mes pasado en el 2,3%
A la espera de lo que pueda suceder en marzo, cuando ya podrían notarse los efectos de la guerra en Oriente Próximo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, que tal y como se había ya adelantado, se mantuvo en el 2,3%. Esta estabilidad, según el Ministerio de Economía, es fruto de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos.
La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados- también se mantuvo en febrero, en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.
Por sectores, los alimentos experimentaron el mes pasado una subida del 3,2% respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone casi un punto más que el índice general. Pero el incremento más fuerte del IPC de febrero lo registraron los servicios de alojamiento (+8,3%) y los de transporte de viajeros (+7,6%), según reflejan los datos del INE. El agua y otros suministros para la vivienda se encarecieron un 6,3%, mientras que el gas y los combustibles bajaron un 1,1%.
Camino de un nuevo repunte
El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, que valora positivamente el dato de febrero, no es ajeno a que tras el periodo de calma de los últimos 12 meses puede sufrir una importante sacudida y ya ha iniciado la ronda de contactos con los sectores económicos más afectados por la subida de precios de los combustibles registrada tras el estallido del conflicto bélico. Así, el titular de Economía ya ha adelantado este viernes, en una entrevista en RNE, que su intención es aplicar rebajas fiscales en electricidad, pero de momento no en alimentación, pese a que cada vez hay más voces que reclaman la eliminación del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra.
Sea como fuere, aunque se adopten medidas para paliar el impacto de la guerra, eso no quitará, según afirman algunos analistas, que el próximo IPC, el de marzo (cuyo dato adelantado se conocerá dentro de 15 días), experimente una subida que se prevé importante. Para la fundación Funcas, por ejemplo, "en el supuesto de un conflicto limitado a tres meses, se estima que el IPC podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano", es decir un punto por encima de los objetivos marcados por el Banco Central Europeo (BCE) para España, que a principios de año eran del 2%. Existe, con todo una previsión bastante más pesimista, "si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos", que harían que "el escenario fuera significativamente más negativo", percibe Funcas.
- De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
- Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña
- El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
- Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo
- El bar de A Coruña que cambia la vanguardia por la tradición: 'La tendencia es hacer una cuchara rica porque no la hay
- La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre