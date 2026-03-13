¿Liberar reservas de petróleo servirá para estabilizar los precios? ¿Y comprar crudo a Rusia? Claves de las medidas para calmar los mercados

La escalada bélica en Oriente Medio ha provocado un terremoto en el mercado global de petróleo. El bloqueo del estrecho de Ormuz, punto estratégico de salida del crudo del Golfo Pérsico y por el que pasa una quinta parte de todas las exportaciones mundiales de petróleo, ha hecho saltar los resortes de los mercados energéticos. Los ataques de EEUU e Israel sobre Irán y la extensión del conflicto a otros países de la región ha desatado una tormenta energética y ha desbocado los precios del petróleo, lo que ha llevado a las grandes potencias mundiales a anunciar medidas extraordinarias para tratar de frenar la volatilidad y estabilizar los mercados.

Las grandes economías se están moviendo para inyectar petróleo extra en los mercados intentando suplir al menos parcialmente la pérdida de crudo por el cierre de Ormuz. Unos movimientos son coordinados a escala global. Otros son el resultado de la Administración de Donald Trump yendo por libre. Por un lado, la treintena de países integrados en la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han pactado intervenir los mercados con la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia, con una inyección extra de 400 millones de barriles de petróleo. Por otro, la Casa Blanca ha anunciado de manera inesperada el levantamiento parcial de las sanciones a Rusia de los últimos cuatro años y permitirá durante un mes la compra de crudo y otros productos petrolíferos rusos que estén ya cargados en buques petroleros rusos.

Petróleo aún cerca de los 100 dólares

El mercado de petróleo enloqueció con el inicio de los bombardeos sobre Irán y las represalias contra otros países del Golfo del régimen de los ayatolás, y en los días siguientes se calmaron o se volvieron a disparar en función del menor o mayor miedo sobre una larga duración de la guerra o sobre la intensidad y permanencia del bloqueo del estrecho Ormuz. Tras el anuncio de las medidas extraordinarias para intentar, el precio del petróleo no ha bajado con fuerza y sigue en el entorno de los 100 dólares en el caso del barril Brent (de referencia en Europa) y de los 95 dólares el West Texas (el estándar de Estados Unidos).

¿Por qué no se han registrado grandes caídas de los precios? Porque los mercados dudan de que las medidas tengan un impacto ni suficiente ni inmediato para aplacar los miedos a una escasez de crudo por el parón de las exportaciones desde el Golfo Pérsico. El objetivo tanto de la acción coordinada de la AIE como del inopinado guiño de Trump al Kremlin es proporcionar más petróleo a unos mercados tambaleantes, pero los analistas ven las medidas con efectos relativamente exiguos si lo que se quiere es inundar el mercado con más petróleo y condicionan su eficacia para -al menos- estabilizar los precio al ritmo y la precisión de su ejecución.

“Es evidente que, si el estrecho de Ormuz no se reabre al menos parcialmente en breve, la interrupción del suministro mundial de petróleo será tan grande que no podrá compensarse de forma viable por otros medios”, sostiene Jon Butcher, economista senior de Aberdeen Investments. “Aunque la liberación de reservas proporcionará cierto alivio al mercado físico del petróleo, es de suponer que esto ya esté incorporado en gran medida en los precios. En cualquier caso, no compensa la pérdida de suministro si el estrecho permanece prácticamente cerrado”.

Demasiado crudo que suplir

Por el estrecho de Ormuz se transportaban casi 20 millones de barriles de petróleo cada día. Así que los 400 millones de barriles que los países de la AIE pretenden liberar de sus reservas estratégicas cubriría en el mejor de los casos 20 días del suministro que sale del Golfo. Y además esta descarga de reservas no es inmediata, puede prolongarse durante varios meses, y su efectividad depende tanto del ritmo en que se libere el petróleo como del destino final al que llegue (que tendría que ser especialmente los países asiáticos, que son los que más dependen del crudo de la región de Oriente Medio).

Moscú ha cifrado el volumen de petróleo que ya está cargado en barcos y que podrá beneficiarse del levantamiento de sanciones por parte de Washington en 100 millones de barriles, que podrán suministrarse durante un mes. Las ventas supondrán una inyección millonaria para el Kremlin, cuando sus ingresos por exportaciones de crudo y productos derivados estaban en mínimos, pero no supondrán un alivio determinante para un mercado global de petróleo tan tensionado actualmente.

“Teniendo en cuenta el aumento de la utilización de las instalaciones de exportación fuera del Golfo, las liberaciones de reservas de la AIE, el cese del almacenamiento de China, algunas exportaciones iraníes a China y el posible levantamiento de las sanciones contra Rusia, esto podría compensar quizás 11 millones de barriles diarios de los 19,4 millones que fluían por el estrecho antes de marzo”, sostienen desde Aberdeen Investments.

“Incluso si los oleoductos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desviaran unos 7 millones de barriles diarios y una liberación coordinada de emergencia de existencias [de la AIE] añadiera 4 millones de barriles diarios, aún se interrumpiría el suministro de entre 4 y 5 millones de barriles diarios (aproximadamente un tercio de las exportaciones normales de crudo de la región)”, apunta Manuel Pinto, analista de XTB “Si contabilizamos los recortes de producción de Irak, y el ataque de instalaciones en otros países, podemos ver que las nuevas medidas pueden no ser suficientes para mantener el precio del petróleo controlado. El mercado está volviendo a centrarse en el volumen interrumpido debido al cierre del Estrecho y se está dando cuenta de que el tránsito aún no es seguro”.