Las empresas gallegas superan los límites de siniestralidad laboral: son las terceras con los accidentes más graves

Galicia vuelve a situarse entre los territorios con mayor incidencia de enfermedades profesionales detectadas en empresas. El último informe del sistema Cepross, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sitúa a la comunidad como la tercera con más compañías que superan los límites de alerta establecidos por la Seguridad Social para identificar posibles focos de riesgo laboral.

Este sistema incorpora un servicio de alertas que permite detectar en tiempo real aquellas empresas en las que se repiten enfermedades profesionales entre sus trabajadores. Cuando se superan determinados umbrales, el sistema señala a la compañía para que la Inspección de Trabajo y las autoridades laborales puedan actuar y reforzar las medidas preventivas.

En 2025, el sistema detectó en España 220 empresas que superaron los límites de siniestralidad, frente a las 252 registradas el año anterior. En total se generaron 281 alertas por enfermedades profesionales, lo que supone que algunas compañías acumularon más de un foco de riesgo.

En Galicia se localizaron 31 alertas vinculadas a 22 empresas diferentes, lo que sitúa a la comunidad en tercera posición, solo por detrás de País Vasco (28) y Cataluña (24). En los cuatro años anteriores había liderado la clasificación.

Agentes cancerígenos

Durante el año pasado, en Galicia tres empresas superaron el límite de afecciones provocadas por agentes cancerígenos, frente a los 27 casos registrados en el conjunto de España. La mayoría de las compañías gallegas que superaron los límites de siniestralidad lo hicieron por enfermedades causadas por agentes físicos, con 13 centros de trabajo.

También se contabilizaron siete empresas por dolencias provocadas por inhalación de sustancias y dos por enfermedades causadas por agentes biológicos.

De las 22 empresas gallegas en las que saltó la alarma —el ministerio no facilita sus nombres— cuatro pertenecen al sector de corte, tallado y acabado de piedra y tres a la extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso y pizarra, dos actividades estrechamente vinculadas a la industria de la piedra natural, uno de los sectores industriales tradicionales de la comunidad.

«Un trabajador gallego tiene el doble de posibilidades de morir en el trabajo que en otros lugares» Fernando Sabio — Director del Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral de CIG

Para los sindicatos gallegos, estas cifras evidencian que los problemas estructurales de la prevención laboral siguen sin resolverse. Armando Iglesias, secretario de Salud Laboral de CCOO de Galicia, reconoce que la evolución general muestra algunos avances, pero advierte de nuevas tendencias preocupantes en la siniestralidad.

Según explica, «en términos globales hay una mejora, sobre todo en los accidentes graves y mortales», pero añade que la situación sigue siendo preocupante cuando se analizan los detalles del sistema de registro de accidentes y enfermedades profesionales.

El dirigente sindical subraya que una parte creciente de los accidentes mortales está relacionada con episodios cardiovasculares, como infartos o ictus, que se producen en el entorno laboral y que cada vez tienen mayor peso en las estadísticas.

«Los accidentes no traumáticos suponen ya el 46% de la totalidad de los accidentes mortales», señala, tras destacar que «la salud mental es la gran desconocida en el trabajo y está detrás de muchos accidentes laborales».

«La salud mental es la gran desconocida en el trabajo y está detrás de muchos accidentes laborales» Armando Iglesias — Secretario de Saúde Laboral de CCOO en Galicia

Desde la CIG, su responsable de salud laboral, Fernando Sabio, considera que el problema tiene también una dimensión estructural en Galicia y critica la falta de políticas públicas ambiciosas en prevención. A su juicio, sectores como la minería, la piedra o la industria explican parte del riesgo, pero no justifican la elevada mortalidad laboral.

Sabio advierte de que en los últimos años se ha producido un repunte de enfermedades profesionales graves como la silicosis y sostiene que «incumplir la prevención y que un trabajador muera o resulte accidentado sale muy barato».

En su opinión, la escasez de inspecciones y la baja cuantía de las sanciones favorecen que muchas empresas no prioricen la seguridad laboral. «Un trabajador gallego tiene el doble de posibilidades de morir en el trabajo que en otros lugares», denuncia.

UGT también reclama cambios normativos para reforzar el sistema de control. Isabel González, secretaria de Saúde Laboral del sindicato en Galicia, considera imprescindible reforzar los recursos de la inspección de trabajo y actualizar la legislación vigente.

No es asumible que haya personas que salgan a trabajar y no regresen a casa en pleno siglo XXI. No es asumible» Isabel González — Secretaria de Saúde Laboral de UGT Galicia

La dirigente sindical defiende que la nueva ley de prevención en negociación debe ampliar la protección frente a riesgos emergentes y reforzar la vigilancia en las pequeñas empresas, donde la ausencia de representación sindical dificulta el control de las condiciones laborales.

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«Hay personas que salen por la mañana de casa para ir a trabajar y no regresan, y eso no es asumible en un país del siglo XXI», afirma, al tiempo que reclama que la prevención se convierta en un eje central de la política laboral. «Es urgente reforzar la inspección laboral para controlar mejor a las empresas que incumplen la ley», insiste