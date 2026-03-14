Galicia se prepara para un fuerte incremento de la inflación por encima del 3% este mes por culpa de la guerra en Oriente Próximo

La vida se encarece. Es una realidad que se observa en el día a día. A la hora de hacer la compra, llenar el depósito o pagar las facturas del hogar, se aprecia esta tendencia al alza en el coste de los bienes y servicios. Todas las comunidades del país registraron un incremento de sus precios con respecto al pasado 2025. Lideran la clasificación Madrid (2,9%) y la Comunidad Valenciana (2,6%). El índice de Precios de Consumo (IPC) en Galicia presentó una variación interanual del 2,2% en febrero, tres décimas por encima del dato del mes anterior, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), que adelanta ya una situación muy distinta en marzo.

Su predicción para este mes es de un repunte del 3,1%, «nueve décimas superior a la tasa registrada en febrero, debido principalmente a la subida de los precios de los productos energéticos» ante la escalada belicista en Oriente Próximo tras los ataques de EE UU e Israel a Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo. La inflación en Galicia no superaban el 3% desde julio de 2024. La inflación subyacente —que excluye del cálculo los alimentos no elaborados y los productos energéticos— fue del 2,4% respecto al mismo período de 2025, tres décimas más que en enero. En relación con los índices provinciales, las tasas oscilaron entre el 2,1% en Lugo y Pontevedra y el 2,7% en Ourense, mientras que A Coruña presenta la misma variación que la comunidad.

La alimentación, que podría ser otro de los grupos de gasto donde impacte la guerra, se encareció el 3,6%, seis décimas más que en enero. La crisis de los huevos derivada del impacto de la gripe aviar le coloca como el alimento que más ha subido de precio: casi un 33% en comparación con febrero de 2025. Le siguen muy de cerca la carne de vacuno (25%), la de ovino (13,9%) y las legumbres y hortalizas frescas (10,4%). El coste del pescado en la comunidad avanzó el 6,5% y un 7,8% los crustáceos, moluscos y las conservas. Por contra, el aceite y el azúcar fueron los artículos que más se abarataron desde entonces. Un 13,7% y un 10,1%, respectivamente.

La factura de la electricidad y el gas deja el primer descenso anual de precios de los últimos años. Bajaron el 1,5%, a la espera de ver cómo evolucione el recibo a partir de marzo por la repercusión del intenso ascenso de la cotización del gas en la producción de la electricidad. Carburantes y combustibles registraron en la antesala de la guerra un abaratamiento del 5,4%. El coste del suministro del agua, así como de otro tipo de servicios relacionados con la vivienda se vio incrementada en un 12,4%. La hostelería también fue uno de los sectores más inflacionistas: 4,3% de alza. El coste del alojamiento se elevó casi hasta el 8%, el 9,1% en el caso de los hoteles; y los seguros el 7,3%, el mismo porcentaje que el tabaco. La ropa siguió exprimiendo las rebajas de invierno con un recorte del 2,5%.