El comercio vuelve a salir a la calle en A Coruña para exigir un convenio digno

Cientos de trabajadoras y trabajadores del comercio vario de la provincia de A Coruña se manifestaron este domingo por las calles de A Coruña para rechazar el convenio estatal que se está negociando en Madrid

La movilización partió a las 12.00 horas desde la plaza de Lugo, y recorrió varias calles del centro hasta finalizar en Puerta Real. Durante la marcha, los participantes corearon consignas como “hai que renovar o convenio provincial” y reclamaron desbloquear una negociación que, según denuncian los sindicatos convocantes CIG y UGT, permanece paralizada desde hace meses.

La protesta reunió a trabajadoras de distintos ámbitos del comercio, desde el sector textil hasta zapaterías, joyerías, concesionarios de vehículos o tiendas de productos electrónicos. El convenio de comercio vario de la provincia regula las condiciones laborales de miles de empleados de estos establecimientos.

Fuentes de la central sindical CIG-Servizos explican que, desde que el convenio expiró a finales de 2025, los salarios y derechos laborales del sector permanecen congelados.

Negociación en Madrid

Las representantes sindicales en la protesta advierten además de que el conflicto se produce en un contexto más amplio, marcado por la negociación en Madrid de un nuevo convenio colectivo estatal impulsado por la patronal ARTE (Asociación Retail Textil España). Esta organización agrupa a grandes multinacionales del comercio textil como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo.

Los sindicatos consideran que la eventual aplicación de ese convenio estatal supondría un empeoramiento de las condiciones laborales respecto a las recogidas actualmente en el convenio provincial. En su opinión, el nuevo marco implicaría “un retroceso de veinte años en los derechos conquistados por las trabajadoras del sector”.

Además, aseguran que las consecuencias podrían extenderse más allá del comercio textil de grandes empresas. Según explican, si se consolida un marco estatal, el resto del sector del comercio vario perdería capacidad para negociar convenios propios a nivel provincial.

Trabajadoras del sector, en la plaza de Lugo / Casteleiro

Por su parte, la patronal ARTE ha defendido en distintas ocasiones que el objetivo del convenio estatal es ordenar las condiciones laborales en el comercio textil a nivel nacional y dotar de mayor homogeneidad a un sector con empresas que operan en todo el país. La organización sostiene que la negociación pretende establecer un marco común para las grandes compañías del retail textil.

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La manifestación de este domingo forma parte de una serie de movilizaciones que el sector ha venido protagonizando en los últimos meses. Los sindicatos no descartan nuevas protestas. Según señalaron durante la marcha, el objetivo es preservar un marco laboral que consideran clave para mantener las condiciones salariales y laborales de un sector altamente feminizado y con elevados niveles de parcialidad.