Cuerpo: "No me veo como presidente del BCE"

- ¿El Gobierno va a tratar de aspirar a la presidencia del BCE cuando se negocie la sucesión de Christine Lagarde?

- Viene ahora la renovación de puestos muy importantes en el Consejo del Banco Central Europeo (BCE), como la presidencia, el puesto de economista jefe... son puestos de una enorme relevancia y lo que hemos dicho desde España es que queremos tener un rol importante en la nueva composición del Consejo del BCE, no solo por el peso específico que tiene España dentro del BCE, sino porque creemos que podemos aportar excelentes candidatos a estos puestos. Por eso creemos que la negociación tiene que darse también en un marco conjunto o de paquete, que todos estos puestos tenemos que mirarlos de manera conjunta para garantizar que hay un equilibrio también en la nueva composición del Consejo, un equilibrio que tiene que ver, por supuesto, con el ámbito geográfico, con el ámbito de género y con las distintas sensibilidades políticas.

- Una de las personas que tiene oportunidad en esta carrera es Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, al que se ha situado en la órbita del PP. ¿El Gobierno apoyaría a De Cos para el BCE?

- Bueno, yo siempre lo he dicho y lo volveré a repetir, que Pablo Hernández de Cos es un profesional excelente, hizo un trabajo que yo creo que ha tenido el reconocimiento unánime al frente del Banco de España, no solo un reconocimiento doméstico sino internacional, porque de hecho ahora mismo está liderando una de las principales instituciones en materia de bancos centrales, como es el Banco Internacional de Pagos en Basilea. Por tanto, no hace falta que yo lo diga, pero también lo digo. Tenemos un excelente profesional español al mando de una de las instituciones más prestigiosas en el mundo y yo creo que el trabajo que ha hecho al frente del Banco de España es un trabajo que no tiene un cariz político, al contrario.

- La última vez que España presentó candidatura para la presidencia del BCE fue hace 8 años, cuando Luis de Guindos fue nombrado al final vicepresidente. ¿Usted se ve como presidente del BCE?

- No.

- ¿Ni habiendo pasado por el Ministerio de Economía como De Guindos?.

- No, no. Yo tengo ahora mismo todas mis energías y mis ganas puestas en hacer el mejor trabajo posible aquí.

- Bueno, hay más nombres, porque ahí está Nadia Calviño, ¿no?

- En esta apuesta que haremos por tener un rol relevante en este nuevo consejo, evidentemente vamos a poner sobre la mesa un candidato o una candidata inapelable en cuanto a la mayor calidad posible, porque eso formará parte de la apuesta y de la capacidad que tengamos de conseguir esa influencia. Tenemos economistas, yo creo, que entre los mejores del mundo ahora mismo. Ha citado usted dos que además están reconocidos y con presencia en el liderazgo de dos instituciones muy relevantes en Europa, como es Nadia en el BEI y Pablo en el BIS. Por lo tanto, no va a ser el candidato o la falta de candidato o candidata un problema para España.

- Hay otro vencimiento que viene en breve, que es el de la CNMC, y ahí a usted como ministro de Economía le corresponde proponer al candidato o candidata. ¿Tiene ya una decisión tomada? ¿Con qué perfiles está trabajando?

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- Bueno, yo creo que aquí sí que me gustaría también, aunque faltan todavía unos meses para la finalización de su mandato, agradecer el trabajo de Cani Fernández al frente de la CNMC y alabarlo porque yo creo que ha hecho un trabajo excelente en un contexto y en un entorno enormemente complejo. Más allá de esto, tenemos tiempo todavía para valorar la candidatura que propondremos al frente de la CNMC, pero yo creo que el perfil tiene que seguir siendo de un reconocido prestigio como es el que tiene Cani.