Mientras Shein tira los precios, Inditex decide subir de nivel

Las cifras con las que Inditex ha cerrado 2025 —más de 6.000 millones de euros de beneficio y cerca de 40.000 de facturación— confirman algo que el mercado ya intuía: el grupo gallego sigue siendo la maquinaria más eficiente del negocio mundial de la moda.

Pero detrás de ese nuevo récord se está produciendo un cambio más profundo que apenas se percibe en la cuenta de resultados. O tal vez sí.

Inditex está transformando su posición en la industria textil global. Durante décadas fue el gran símbolo del fast fashion. Desde hace unos años su objetivo es convertirse en algo distinto: una marca de moda masiva, sí, pero cada vez más cercana al territorio premium.

La mutación no es estética. Es estratégica.

Mientras gigantes asiáticos como Shein o Temu han inundado el mercado global con ropa ultrabarata, producida a gran velocidad y vendida a precios que desafían cualquier lógica industrial, el grupo fundado por Amancio Ortega ha decidido no entrar en esa guerra. En lugar de bajar precios, ha optado por elevar el valor percibido de su producto.

Marta Ortega: “No nos reconocemos en eso que llaman ‘fast fashion’”

Ese cambio de posición no es nuevo, pero sí cada vez es más explícito. “No nos reconocemos en eso que llaman fast fashion”, señaló Marta Ortega en una entrevista con Financial Times en marzo de 2023, un año después de acceder a la presidencia no ejecutiva de la multinacional, marcando una distancia cada vez mayor con la etiqueta que durante años definió al grupo.

El cambio se percibe primero en las tiendas. Inditex lleva años reduciendo el número total de establecimientos mientras invierte más en cada uno de ellos. Las nuevas tiendas en las grandes capitales son más amplias, más luminosas y mucho más sofisticadas que las de hace una década. Se parecen menos a un comercio de rotación rápida y más a una galería de moda contemporánea.

También el producto ha evolucionado. Las colecciones muestran tejidos más elaborados, patrones más cuidados y precios que, en muchos casos, se sitúan por encima de los niveles tradicionalmente asociados al fast fashion.

No se trata solo de vender más caro. Se trata de vender diferente

La clave está en la arquitectura tecnológica que sostiene el modelo. Inditex lleva años invirtiendo miles de millones en sistemas logísticos, análisis de datos y digitalización de su red comercial. Ese sistema permite a la compañía ajustar producción, reposición y distribución con una precisión que pocos competidores pueden igualar.

Julio López Armesto, socio director de Nexo, resume esta transformación con una frase provocadora: “Inditex ya no vende ropa; vende datos, logística y estatus”.

Detrás de esa idea hay una realidad empresarial muy concreta. El grupo ha convertido su cadena de suministro en una especie de radar permanente capaz de detectar tendencias en tiempo real y trasladarlas a producción en cuestión de semanas.

Una trabajadora, en el centro logístico de Inditex en Arteixo / Manaure Quintero

La implantación masiva de tecnología RFID en las prendas permite además conocer con precisión qué ocurre con cada artículo dentro de la tienda: cuándo entra, cuánto tiempo permanece colgada en la percha o en qué momento pasa por caja. Esa información alimenta el sistema y mejora continuamente la eficiencia del modelo.

El resultado es una paradoja interesante: mientras muchos competidores, sobre todo los que vienen de Asia, dependen de vender enormes volúmenes con márgenes cada vez más estrechos, Inditex busca proteger el margen elevando la calidad percibida y optimizando cada eslabón de su cadena.

El grupo no compite ya solo por velocidad. Compite por control

Esa estrategia explica también la transformación de su red comercial. Menos tiendas, pero más grandes. Menos dispersión y más iconos urbanos. En ciudades como Nueva York, París o Madrid, las nuevas flagship stores funcionan como embajadas de la marca. Desde su nacimiento, las tiendas han tenido este objetivo. Pero ahora aún más.

El espacio físico se convierte así en parte del producto.

Al mismo tiempo, la integración entre tienda y canal digital es cada vez más profunda. El cliente puede comprar online, recoger en el establecimiento, devolver desde el móvil o localizar una prenda concreta en tiempo real. Todo forma parte de un mismo ecosistema.

Trabajadoras de Inditex en Arteixo / Manaure Quintero

La inteligencia artificial empieza además a ocupar un lugar central dentro de ese engranaje. Durante la presentación de resultados del pasado miércoles, el consejero delegado, Óscar García Maceiras, explicó que esta tecnología ya tiene una presencia transversal en la compañía. “El desarrollo de la IA es fruto de un proceso que nos ha permitido fortalecer nuestro modelo de negocio”, señaló, tras citar como ejemplo una herramienta que permite a los clientes crear avatares para probarse ropa de forma virtual.

Ese modelo híbrido permite algo crucial: mantener la experiencia de marca mientras se aprovecha la escala global del comercio electrónico.

La consecuencia es que Inditex está abandonando, poco a poco, la vieja lógica del fast fashion basada exclusivamente en el volumen. El objetivo ya no es vender la camiseta más barata de la calle, sino construir una propuesta de moda accesible, pero aspiracional.

En marketing existe una regla simple que resume bien esta disyuntiva. “O eres diferente o eres barato”. La sentencia es del gurú estadounidense Guy Kawasaki. Si una empresa no ofrece algo distintivo, termina compitiendo únicamente por precio.

Inditex ha elegido con claridad el primer camino.

En un mercado global donde cada semana aparece una nueva plataforma dispuesta a vender más barato, el grupo gallego quiere moverse hacia otra liga: la de las marcas capaces de sostener márgenes gracias a la combinación de tecnología, logística y deseo de marca.

Ese desplazamiento hacia arriba explica por qué, cinco décadas después de empezar a revolucionar la moda rápida, el gigante de Arteixo la quiere reinventar desde arriba.