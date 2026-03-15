El tren de borrascas de febrero empuja las renovables a un hito histórico en la generación eléctrica en Galicia

Después de un enero en compañía de «Goretti», «Harry», «Ingrid», «Joseph» y «Kristin», el tren de borrascas se prolongó en febrero con la visita de «Leonardo», «Marta», «Nils», «Oriana» y «Pedro». Fue, según Meteogalicia, otro mes «extraordinariamente húmedo». Las precipitaciones estuvieron «excesivamente por encima de lo que cabría esperar, principalmente por la persistencia y la intensidad de las lluvias de las primeras semanas», señala el organismo en su informe de febrero. En la segunda quincena, las borrascas no fueron tan frecuentes ni activas, pero siguieron acumulando «cantidades significativas». La precipitación media acumulada alcanzó los 320 litros por metro cuadrado, un 130% más que la media del periodo 1981-2010.

Lo que fue una molestia constante para el estado del ánimo o el día a día en la calle, además de un auténtico quebradero de cabeza y de negocio para sectores como el marisqueo y la pesca, dejó otra cara mucho más amable para el sistema eléctrico gallego. Empujadas por la hidráulica y la eólica, las renovables alcanzaron el 91,8% de la producción en la comunidad. Su cuota récord, superando el máximo anterior del 91,4% registrado en marzo de 2024, según el balance que acaba de publicar Red Eléctrica. Solo otra autonomía batió este umbral: Castilla y León, todopoderosa reina de las tecnologías verdes en España, donde rebasó el 98%. Los otros dos territorios con mayor contribución de las renovables fueron Cantabria (91,1%) y Aragón (90%). En todo el país llegaron al 63,2%.

Por tercer mes consecutivo, los embalses se sitúan a la cabeza de la generación en Galicia. La inyección de la hidroeléctrica ascendió a 1.339.212 megavatios hora (MWh) tras un incremento del 2,4% en comparación con febrero de 2025. Por sí sola concentró el 54,1% del mix. Le sigue la eólica. La actividad de los parques de aerogeneradores creció con fuerza, cerca del 20%, hasta los 903.296 MWh. Representaron el 36,5% de la producción. La solar fotovoltaica alcanzó los 1.014 MWh; 13.277 MWh los residuos renovables; y 13.590 MWh el resto de tecnologías limpias, que caen a la mitad.

Los ciclos combinados, consolidados como plantas de respaldo dentro del escudo antiapagones impulsado por el Gobierno tras el inédito «cero eléctrico» de abril, elevaron su aportación en la comunidad el 9,3% respecto a un año atrás, hasta los 121.530 MWh. A la espera de las reclamadas subastas de capacidad que ultima el Ministerio para la Transición Ecológica, la cogeneración extiende su atonía con un retroceso del 22% en su producción, alrededor de 68.300 MWh.

Estructura de la generación eléctrica en febrero / Hugo Barreiro

Galicia generó en total 2.473.461 MWh, lo que supone un alza del 6,9% sobre el mismo mes del ejercicio anterior. Se trata del mejor febrero en volumen de electricidad de los últimos cuatro años, desde el apagado definitivo de las centrales de carbón. La comunidad, séptima en potencia instalada, ocupó el tercer puesto del ranking de producción por autonomías. De aquí salió el 11% de los 22.625.573 MWh del país. Se situó por detrás únicamente de Cataluña (3.258.931) y Castilla y León (3.113.323).

En el acumulado del año, la comunidad rebasa los 5.321.000 MWh. Fue la cuarta comunidad con mayor producción, el 10,9%, y la primera en el caso concreto de la hidroeléctrica con el 33% (2.520.973). Entre enero y febrero, las energías renovables acarician el 90% del mix eléctrico gallego.

El mercado eléctrico se enfrenta desde este mes a la encrucijada de los precios por culpa de la guerra en Oriente Medio. La disparada cotización del gas amenaza con acabar estos últimos meses de tregua en el recibo de la luz. Es el alimento de los ciclos combinados y el encarecimiento incidirá de lleno en el sobrecoste del modo reforzado en el que opera el sistema para prevenir otro apagón.

Después del apagón

Desde el avance del informe del sistema en 2025, Red Eléctrica defiende su labor de coordinación en el proceso de reposición del suministro «desde el primer momento». «Se realizó de manera ágil y sin incidencias apreciables en la red de transporte gestionada por Red Eléctrica, logrando restablecerse el suministro eléctrico en la mayoría de las áreas afectadas durante el transcurso de ese día y la noche siguiente», señala el operador, insistiendo en la importancia de su investigación del incidente, de «origen multifactorial, con una serie de circunstancias acumulativas».

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Además de los cambios incorporados a partir del 28 de abril para evitar que la situación se repitiese, el 2025 dejó un sistema eléctrico con más músculo renovable. Entraron casi 10.000 MW en operación, la mayoría de fotovoltaica (cerca de 9.000). La cuota verde alcanzó el 55,5% y, si se tienen en cuenta las instalaciones de autoconsumo, se situó en el 56,6%. Galicia apenas sumó potencia nueva a causa del bloqueo judicial de la inmensa mayoría de los proyectos eólicos. De ahí que ahora mismo se coloque fuera de los primeros puestos en participación en la generación limpia del país. Está en quinta posición, con el 11,6%, según Red Eléctrica.