El éxodo de trabajadores desde Galicia creció un 12% en 2025, con Madrid, Cataluña y Andalucía como destinos preferente

Dejando fuera los del extranjero y aquellos con destino desconocido, en España se firmaron 15.645.243 contratos a lo largo del pasado año. Un volumen muy parecido al de 2024, con un incremento de apenas el 1,5%. Es uno lo de los efectos colaterales de la reforma laboral que entró en vigor en enero de 2022. Al colocar el indefinido como modelo predominante y restringir los eventuales a causas más concretas, el número total dejó de dispararse al calor de la temporalidad galopante que sufría el mercado laboral. La ocupación se ensancha y alcanza niveles nunca vistos con muchos menos contratos.

Sí crecieron los que implican una mudanza. Los contratos con viaje entre provincias aumentaron el 4,6% en 2025, hasta cerca de 2,6 millones; y el 5,1% los interautonómicos, que superaron los 1,8 millones. «Se confirma que la movilidad ha desempeñado un papel importante de ajuste del mercado de trabajo, especialmente en determinados sectores y perfiles profesionales», señala el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), ante ese «aumento moderado pero sostenido de los desplazamientos laborales».

Galicia siempre ha estado entre las cinco más emisoras, «rasgo que desde 2024 se ha acentuado», recuerda el organismo vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La movilidad desde aquí hacia otras autonomías creció el 12,4%, con 63.760 contratos formalizados en otras partes del país. Desde 2017 no se alcanzaban este nivel de salidas, sin contar el fuerte efecto rebote de 2021 tras la caída en picado de los desplazamientos en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Hay que tener en cuenta, además, el importante cambio en la normativa de contratación y el impulso a los fijos. El número de contratos y la cantidad de trabajadores que hicieron las maletas está mucho más cercano que en 2017.

Los que vinieron a Galicia desde el resto de España también aumentaron, aunque algo menos: 10,6% y 42.169 contratos, en este caso el máximo histórico. Entre salidas y llegadas, la diferencia es de -21.591, el cuarto mayor saldo negativo entre las comunidades después de un incremento del 16% respecto al de 2024. Los otros territorios donde el éxodo de trabajadores supera con creces a los entran son Comunidad Valenciana (-31.676), Castilla-La Mancha (-57.244) y Andalucía (-80.727).

Hay nada menos que 13 autonomías en números rojos. A la cabeza de las seis que son eminentemente receptoras de empleados, y con mucha diferencia, está Madrid: 204.504. Le siguen Baleares (22.453), País Vasco (15.557), Murcia (8.375), Navarra (5.795) y Aragón (3.966). El Sepe habla abiertamente de «importantes desequilibrios territoriales» que se perpetúan en el tiempo. Madrid «refuerza su posición como polo receptor de trabajadores procedentes de otras regiones», mientras que Baleares «mantiene un perfil claramente vinculado a la estacionalidad». En el lado opuesto están comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia, que arrastran importantes saldos negativos, «lo que evidencia la persistencia de diferencias estructurales en el mercado laboral».

Destinos

¿A dónde se van los que salen de Galicia? Principalmente a Madrid. Acapara 20.227 contratos, prácticamente uno de cada tres de todos los firmados por los residentes aquí que se marcharon. En Cataluña fueron 8.610; otros 7.001 en Andalucía; algo más de 4.700 en Castilla y León; y 3.879 en Asturias. Estas mismas cinco comunidades protagonizan los flujos a la inversa, aunque en un orden diferente y en volúmenes de contratación inferiores. Con ciudadanos procedentes de Madrid se hicieron 9.475 contratos en Galicia en 2025. A andaluces fueron cerca de 6.800; 5.173 a los originarios de Castilla y León; unos 4.000 a los que desembarcaron desde Cataluña; y 3.764 de Asturias.

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El saldo en el caso de la provincia de Pontevedra ascendió a -23.131. Entraron de otras provincias trabajadores para unos 28.800 contratos y salieron 51.900. Hacia A Coruña fueron 24.479, que es de donde vienen más (12.273). En las salidas destaca igualmente Madrid (7.078). En A Coruña entraron más (54.796 contratos) de los que se fueron (46.595). La diferencia en el caso de Lugo fue de -2.456 y de -4.205 en Ourense.