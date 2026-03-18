Transporte
Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif
Una incidencia en los sistemas de señalización de Adif, causa de los retrasos
Javier Niño González
Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid sufren retrasos de más de una hora en la mañana de este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un comunicado.
"Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid", ha explicado inicialmente Adif. Alrededor de las 8:00 horas, un problema en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha ha provocado afectaciones en los trenes que tenían origen o destino en las estaciones de Atocha y de Chamartín.
"Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red) lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos", ha añadido Adif en su comunicado.
Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.
A las 9:50 horas, Adif ha anunciado que los sistemas estaban recuperados y se restablecía el tráfico con normalidad, si bien los trenes afectados previamente podían sumar "retrasos significativos".
Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real. Según el mapa, los tiempos de retraso no superan la hora.
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