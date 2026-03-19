La CNMC propone un ‘macroplán antiapagón’ con reformas en electricidad, gas, carburantes, telecos y trenes

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publica por fin su esperado informe de recomendaciones para evitar un nuevo apagón y para paliar las consecuencias de todo lo que falló en muchos sectores económicos el paso 28 de abril. El documento, como ya había anticipado el propio organismo, no señala a posibles culpables del colapso y las responsabilidades las deja para los futuros expedientes sancionadores que abrirá.

Y lo que sí hace ahora la CNMC es lanzar un aluvión de propuestas de mejoras legislativas, operativas y técnicas en los sectores de la electricidad, del gas, de los combustibles, las telecomunicaciones y el ferroviario para reducir al mínimo el riesgo de otro gran incidente y evitar la paralización casi total de muchas actividades si volviera a producirse. Competencia se autoimpone tareas a realizar y pone deberes al Gobierno, a Red Eléctrica de España y a las compañías de todos los sectores analizados, y reclama reforzar al máximo la coordinación entre todos.

La CNMC insiste en subrayar que en el momento del gran apagón de abril el sistema eléctrico disponía de herramientas normativas y regulatorias y de mecanismos operativos suficientes para garantizar la continuidad del suministro de luz y evitar la caída del sistema (en los últimos meses Competencia ha sido señalada por no haber aprobado cambios en los procedimientos operativos que había reclamado Red Eléctrica durante años para dar más estabilidad al sistema).

Un sistema eléctrico complejo, volátil y más verde

Pero sí reconoce el organismo comandado por Cani Fernández la “conveniencia” de seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos para dar más robustez a un sistema en continua transformación, cada vez más condicionado por la elevada penetración de las renovables, por una mayor complejidad operativa y por una creciente volatilidad de las tensiones en la red.

El informe de la CNMC, de más de 70 páginas y que se publica sólo un día antes de que se conozca el análisis definitivo sobre el apagón realizado por panel de expertos europeos de Entso-e (que agrupa a los operadores europeos de las redes de transporte de electricidad, incluida la propia Red Eléctrica de España), pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas que "mitiguen los cambios bruscos de tensión y analizar la evolución del resto de parámetros del sistema desde el punto de vista del impacto que provocan en las variaciones de tensión". Para ello, el supervisor propone definir la 'volatilidad aceptable' mediante la utilización de métricas de voltaje más sofisticadas y pide considerar igualmente criterios técnicos de calidad de la onda para valorar el acceso a la red.

Además de las modificaciones de algunos procedimientos de operación sobre la gestión de los mercados emprendidas tras el apagón, la CNMC ha solicitado a las instalaciones renovables de tecnología Recore posteriores a 2020 una limitación de sus rampas de producción, y desliza la conveniencia de analizar la extensión de la aplicación de las rampas al resto de instalaciones, incluso a las instalaciones conectadas a la red de distribución.

El organismo regulador señala que se están abordando cuestiones como los tiempos de respuesta o la metodología para verificar el servicio de control de tensión para hacerlo más efectivo frente a la variabilidad de las tensiones que complementarían la actualización ya realizada en junio del año pasado en el procedimiento de operación (PO) 7.4 que va a permitir aprovechar mejor la capacidad técnica de todo el parque generador aportando control de tensión dinámico mediante consignas. La CNMC considera aconsejable reforzar los programas de inspección periódica de los sistemas de protección y verificar el funcionamiento de las instalaciones tras su certificación inicial.

Además, la CNMC, que pide reforzar la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes, apunta "la complejidad" asociada a las infraestructuras de evacuación compartidas por varios productores, que requieren una delimitación precisa de responsabilidades para asegurar una operación eficiente del sistema. El regulador también recomienda avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad.

Medidas para carburantes, telecos y trenes

En su informe, el regulador va más allá de pedir cambios y reformas en el sector eléctrico e incluye recomendaciones para otros sectores que se vieron afectados por la dependencia del suministro eléctrico, como el gasista, el de los carburantes, telecomunicaciones y también el ferroviario.

En el ámbito de las telecomunicaciones y el audiovisual, la CNMC a completar la tramitación del proyecto normativo sobre seguridad y resiliencia de las redes (con el que el Gobierno busca que telecos y tecnológicas blinden el funcionamiento con más autonomía de sus redes de antenas y sus centros de catos) y también reforzar la coordinación con la planificación de la red eléctrica

Para el sector gasista, la CNMC advierte de la necesidad de revisar la autonomía de operación de algunas instalaciones de las redes de gas, como parte de las plantas de regasificación o las estaciones de compresión, de manera que se permita la atención a la demanda gasista, estableciendo también canales alternativos de comunicación en caso de interrupción del suministro eléctrico.

En el caso del sector de carburantes, se recomiendan soluciones de resiliencia orientadas a recurrir a grupos electrógenos de gran capacidad en las infraestructuras logísticas esenciales y a sistemas de bombeo y carga con capacidad de operación autónoma en las instalaciones de suministro de combustible. También se sugiere implementar medidas para disponer de sistemas de comunicaciones y de pago alternativos con cierta autonomía si no hay luz.

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Respecto al sistema ferroviario, la CNMC señala que el apagón eléctrico evidenció su práctica dependencia total del suministro eléctrico, si bien los sistemas de protección y seguridad funcionaron correctamente, de modo que el sistema hizo lo que está programado para hacer: "pararse de forma segura ante un fallo eléctrico grave". El regulador no dispone de competencia específica sobre la resiliencia estructural de la red ferroviaria ante problemas en el suministro eléctrico, pero reconoce que "no es realista, a día de hoy", dotar a toda la red ferroviaria de respaldo suficiente para operar si deja de funcionar la red eléctrica, pues mantener trenes en circulación exige la alimentación continua a la catenaria, tensión y frecuencia estables y la sincronización de subestaciones a lo largo de cientos de kilómetros.