Fanta cumple 65 años en España como líder absoluto en el segmento de cítricos

Fanta ha celebrado este jueves 65 años de presencia en el mercado español, en un momento que juzgan como "clave para la marca y para el conjunto del mercado de bebidas refrescantes". Presente en la vida cotidiana de varias generaciones de consumidores, Fanta llega a este aniversario convertida en una de las grandes palancas de crecimiento del negocio de Coca-Cola en España y como un icono de consumo para millones de españoles.

La marca ha destacado en un comunicado que el segmento de cítricos es el segundo más relevante en volumen y valor, solo por detrás de las colas. Está ya presente en el 52% de hogares españoles, según un estudio de Nielsen, siendo una categoría habitual en su compra. Dentro de este segmento, Fanta es líder absoluto en volumen en todos los canales con un 48,3% de cuota. Así, se convierte en la segunda marca en volumen de ventas para Coca-Cola, su matriz.

Para Pedro Massa, Director General de Coca-Cola Iberia, “la fortaleza de Fanta también se refleja en sus indicadores de conexión con el consumidor. Fanta es actualmente la segunda marca con mayor Brand Power del mercado, solo por detrás de Coca-Cola, gracias a su alta relevancia, diferenciación y capacidad de conexión emocional con el público. Continúa siendo percibida como una opción que combina sabor, diversión y cercanía, manteniendo un elevado nivel de consideración entre los consumidores”.

Además, la ocasión de consumo en comidas es la más relevante dentro del sector de bebidas refrescantes sin alcohol (NARTD), al concentrar el 42% del valor total del segmento. En este entorno, los sabores cítricos mantienen un papel destacado, reforzando la presencia histórica de Fanta en hogares y hostelería.

También las variedades sin azúcar se afianzan como una de las principales palancas de crecimiento del mercado, representando ya cerca de la mitad del consumo en el hogar. En el caso de Fanta, la apuesta por Zero ayuda al crecimiento en la base de consumidores semanales y a la captación de nuevos consumidores, especialmente entre los públicos jóvenes y Generación Z.

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Tal y como se desprende de los planes de la marca, Fanta será una prioridad absoluta en el punto de venta, con más presencia en los momentos de compra clave, más activaciones, mayor visibilidad en frío y una ejecución diferencial que impulse la elección del consumidor. “En Coca-Cola creemos firmemente que las marcas crecen desde la ejecución y desde la innovación relevante. Por eso, en 2026 vamos a llevar Fanta al mercado con más fuerza que nunca, reforzando la visibilidad y la facilidad de elección en alimentación moderna y dando un paso muy relevante en hostelería con el lanzamiento, el próximo mes de mayo, de Fanta Frambuesa en envase de vidrio. Es una innovación clave para el canal, y de apoyo al hostelero, ya que supone llevar por primera vez la innovación de sabores al envase icónico del vidrio, algo que no ocurría desde el lanzamiento de Fanta Zero”, señala Rubén Casado, Director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.