Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año

Cortizo es todo un gigante del aluminio y el PVC, con base en Padrón y nueve centros productivos repartidos entre España, Francia, Eslovaquia y Polonia. A la lista se sumará uno más, en este caso en el norte de Portugal, como ya publicó este medio en 2022. Una fábrica, la décima, cuyas obras están ya en marcha en la localidad de Chaves, donde se crearán 450 empleos tras una inversión que pasó de los 60 millones de euros iniciales a llegar a los 105, como se desveló con el acto de colocación de la primera piedra que tuvo lugar el pasado viernes. Cortizo prevé producir allí 58.000 tonelada anuales de aluminio.

La empresa compró en su momento 150.000 metros cuadrados en el polígono industrial del municipio e inició la contratación de un personal que formaría primero en España antes de destinarlo al país vecino. Entonces, y según la documentación entregada en la Câmara Municipal de Chaves para conseguir las licencias, la inversión se situaba en los 60 millones de euros.

La colocación de la primera piedra de la planta de Cortizo en Chaves. / CM Chaves

El proyecto, sin embargo, creció fuertemente. Fuentes de la localidad portuguesa informaron que la cifra de inversión se elevó en 45 millones para un terreno que será el doble de grande, casi 300.000 metros cuadrados. Ahora la construcción ha comenzado formalmente, «un hito significativo» para Chaves, según apuntó la Câmara, y «uno de los mayores proyectos empresariales jamás emprendidos en el municipio».

En el acto, que contó con la presencia del ministro da Economia e Coesão Territorial portugués, Manuel Castro Almeida, se desvelaron las primeras imágenes de la factoría, un complejo industrial de unos 80.000 metros cuadrados dedicado al procesamiento de aluminio que se prevé que esté operativo a finales de 2027. «La nueva fábrica será la más moderna del grupo, ya que integrará tecnología avanzada y sistemas de producción automatizados, abarcando todo el ciclo de transformación del aluminio, desde la extrusión hasta los acabados finales», apuntan desde la Câmara.

José Manuel Cortizo Sóñora junto a Manuel Castro Almeida y Nuno Vaz / CM Chaves

Este avance en una instalación que se antoja clave para Cortizo llega después de dos recientes inauguraciones. Por un lado, la planta de reciclaje de aluminio en el concello coruñés de Coirós, donde se invirtieron 38 millones de euros; por otro, el nuevo centro logístico de Vila do Conde, también en el norte de Portugal, con una superficie de 9.500 metros cuadrados tras destinar 5,5 millones.

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Para levantar esta nueva planta, la multinacional gallega contará con los habituales incentivos que el país vecino otorga a las inversiones industriales, como publicó FARO. De hecho, Portugal señaló la planta como un Projeto de Interesse Nacional (PIN) y el pasado 20 de enero el Diário da República recogió la decisión de incluirla en el «Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva». Junto a ello, Chaves también lo identificó dentro de los Projetos de Interesse Municipal, por también accedió a los terrenos «en condiciones muy competitivas» y contará con una reducción del impuesto municipal.