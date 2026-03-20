Ocho de las diez empresas gallegas que más facturan son de la provincia de A Coruña

Ocho de las diez empresas gallegas con mayor facturación tienen su sede en la provincia de A Coruña. No es un titular retórico: esas ocho compañías suman 79.595 millones de euros y concentran el 57% de los 139.463 que facturan las 44.047 empresas de la comunidad incluidas en el Informe Ardán 2025.

Más de la mitad del volumen de negocio empresarial de Galicia descansa, por tanto, en un reducido núcleo de grandes grupos radicados en el eje coruñés.

En la cúspide se sitúa Inditex. Junto a él figuran otras compañías con peso estructural en la provincia, como Pontegadea, Gadisa, Vegalsa, Hijos de Rivera o Jealsa.

El denominador común es claro: grandes estructuras empresariales con presencia en mercados nacionales e internacionales y capacidad para generar un potente efecto arrastre sobre proveedores, logística, servicios auxiliares y empleo cualificado. La concentración de facturación en A Coruña no es coyuntural. Responde a una estructura consolidada durante décadas, con sedes centrales de grandes grupos, cadenas logísticas de dimensión global y una especialización en sectores como el textil, la energía, la alimentación o la distribución.

A ello se suma el desarrollo de servicios avanzados vinculados a la consultoría, la ingeniería y las tecnologías de la información, que han configurado un ecosistema empresarial difícil de replicar en otras áreas de Galicia.

Ese liderazgo también se aprecia en los indicadores cualitativos. En el apartado de empresas generadoras de riqueza, solo 231 sociedades gallegas superan los exigentes criterios de creación de valor económico añadido.

Entre ellas aparecen varias firmas con sede en A Coruña, especialmente en ingeniería, promoción inmobiliaria, distribución y servicios tecnológicos. También figuran marcas como Pull&Bear o Massimo Dutti, además de la constructora Grupo Puentes. Cinco de las diez primeras tienen su sede en la provincia.

Algo similar ocurre con las empresas de alto rendimiento, aquellas que mantienen durante tres años consecutivos rentabilidades económicas superiores al 15% y una media mínima del 25%. Solo 700 compañías gallegas de las más de 44.000 analizadas alcanzan ese umbral.

La presencia coruñesa en este grupo —Stradivarius, Zara, Inditex Logística, Exlabesa o Aquis Querquennis, entre otras— confirma que el liderazgo provincial no se basa exclusivamente en el tamaño, sino también en la eficiencia y la capacidad de retorno sobre los activos. Siete del top 10 son coruñesas.

Facturación de las principales empresas gallegas por facturación, generadoras de riquezas y de alto rendimiento. / L. O.

En productividad, el filtro es aún más estricto: apenas 250 empresas de la comunidad se sitúan en el percentil 75 de su sector en Valor Añadido Bruto por empleado y mantienen crecimientos sostenidos.

De nuevo, siete de las diez primeras radican en A Coruña, muchas vinculadas a la ingeniería, la energía, las TIC o la construcción especializada. Algunas de ellas son Pull & Bear, Finsa, Goa-Invest, De Heus Nutrición Animal, Bebidas Gaseosas del Noroeste o Confecciones Goa. Son actividades intensivas en conocimiento que elevan la productividad media y refuerzan la competitividad.

Incluso en el segmento de empresas gacela —390 sociedades en Galicia que han crecido a tasas superiores al 25% anual entre 2021 y 2023— la provincia muestra dinamismo en construcción especializada, software, logística o hostelería. Firmas como Trisko, Luckia, Logística Carburantes, Petrol o Trison ilustran cómo la gran empresa coruñesa convive con un tejido emergente capaz de expandirse con rapidez.

Facturación de las principales empresas gallegas de alta productividad y empresas gacelas. / L. O.

Inditex desempeña un papel central en esta arquitectura. Su volumen de negocio sitúa a A Coruña en el mapa internacional y multiplica el efecto arrastre sobre transporte, tecnología, arquitectura o servicios empresariales.

Pero reducir el liderazgo provincial a una sola compañía sería simplificar la realidad. La fortaleza del modelo coruñés reside en la coexistencia de grandes grupos industriales y comerciales con una red de empresas medianas y especializadas que alimentan un ecosistema diversificado.

Universo Amancio Ortega

Dos de las empresas fundadas por Amancio Ortega, Pontegadea e Inditex, encabezan con claridad la clasificación por facturación del Informe Ardán 2025 y actúan como principal vector tractor, sobre todo la multinacional textil, del sistema productivo gallego. Ambas superan los 35.000 millones de ingresos. Su volumen de negocio sitúa a A Coruña en el centro del mapa empresarial y explica buena parte del 57% de facturación gallega concentrado en ocho grandes compañías coruñesas.