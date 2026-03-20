Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El edificio Fenosa regresa al SupremoGestión de 'parkings' de A CoruñaDenuncia por contaminación en BetanzosAumentan las sanciones a conductores ebriosEl Chuac, academia internacional de trasplantesLa hamburguesería del Agra do Orzán
instagramlinkedin

GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Moeve y Naturgy responden a Repsol y entran de lleno en la batalla de descuentos en gasolineras

La alianza de ambas energéticas duplican las rebajas cruzadas que ofrecen a sus clientes durante las próximas dos semanas en plena escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Archivo - Vista general de una estación de servicio de Moeve durante la presentación de la nueva red de estaciones de servicio de Moeve, en Campo de las Naciones, a 10 de diciembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Vista general de una estación de servicio de Moeve durante la presentación de la nueva red de estaciones de servicio de Moeve, en Campo de las Naciones, a 10 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

David Page

David Page

Madrid

Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy entran de lleno en la batalla de descuentos especiales y responden al movimiento de Repsol de lanzar rebajas especiales hasta después de Semana Santa en plena escalada de precios energéticos por la guerra en Oriente Medio. Moeve y Naturgy, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, siguen los pasos de su gran rival y duplicarán los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas durante las próximas dos semanas.

Los más de cuator millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías, desde el 24 de marzo y hasta el 6 de abril. Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice en dos repostajes de 42 litros durante el periodo de vigencia de la oferta especial podrá obtener entre 8 y 56 euros de descuento.

Noticias relacionadas

Próxima ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents