Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza

En un momento de fuerte presión sobre el sector ganadero, con subida de costes de producción y caída del precio de la leche, la organización Unións Agrarias (UUAA), lleva a cabo este sábado una acción sindical urgente en Santiago tras detectar, según denuncia, la entrada masiva de leche importada a bajo precio destinada a industrias y cadenas de distribución en Galicia.

Aseguran que lleva más de una semana identificando camiones cisterna que transportan leche procedente de Francia y Portugal, con destino a distintas industrias. Según explicó el responsable del sector lácteo de UUAA, Óscar Pose, este producto estaría entrando en el mercado a precios muy por debajo de los costes de producción, afectando directamente a las explotaciones gallegas.

En paralelo, también han comprobado la presencia de este producto en puntos de venta. Por este motivo, el sindicato convocó una protesta en un conocido centro mayorista de distribución ubicado en el Parque Empresarial de A Sionlla, al considerar que en esta superficie se estaría comercializando leche en “venta a pérdidas”.

Control de cisternas y denuncia de precios

Según detalló Óscar Pose durante la convocatoria, esta acción se produce tras nuevas labores de control en las que se identificaron más cisternas. El responsable sectorial sostuvo que los precios de venta al público detectados, entre 76 y 79 céntimos por litro, no son compatibles con los costes actuales de producción en Galicia.

Acción de protesta de UUAA / cedida

“Es imposible” alcanzar esos precios con leche producida en la comunidad, señaló, apuntando a que solo sería viable con producto adquirido a unos 30 céntimos el litro en origen, procedente de otros países.

Además del impacto en los productores, Pose advirtió de un posible “engaño al consumidor”, ya que, según explicó, parte de la leche se comercializa bajo marcas asociadas a Galicia, pero con etiquetado de origen Unión Europea.

Subida de costes y bajada de precios

La movilización llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Según trasladó el responsable de UUAA, los costes de producción han aumentado entre 6 y 7 céntimos por litro, mientras que las industrias han anunciado una bajada del precio de la leche de entre 4 y 11 céntimos.

Esto sitúa a “cientos de explotaciones” por debajo del umbral de rentabilidad, especialmente en un periodo clave en el que se concentra entre el 60% y el 80% de los gastos, vinculados al abonado, el ensilado, la siembra del maíz y otros trabajos agrícolas.

Exigencias a la administración y la distribución

Óscar Pose reclamó a la administración autonómica que refuerce los controles sobre la industria láctea. Recordó que la Consellería se comprometió recientemente a iniciar una campaña de inspección, que, según indicó, aún no se ha puesto en marcha.

Asimismo, advirtió a las cadenas de distribución que no permitirán que la leche vuelva a utilizarse como producto reclamo, una práctica que consideran perjudicial para el sector.

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El responsable de UUAA concluyó que esta protesta es “el primer paso” de nuevas acciones y avanzó que el sindicato será “muy contundente” en la defensa de las explotaciones, al considerar que “les va la vida en ello”.