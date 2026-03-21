Las insolvencias de particulares aumentan más de un tercio en Galicia
El alza del 34% en las personas sin actividad impulsa el aumento total en la comunidad, con casi 3.000 concursos el año pasado
Los concursos de acreedores de personas físicas sin actividad empresarial -los particulares- se han convertido en el principal motor del aumento de la insolvencia en Galicia. En 2025 crecieron un 34,5%, hasta alcanzar los 2.606 procedimientos, frente a los 1.938 del año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Este incremento explica en gran medida el alza global del 27,5% en los concursos registrados en la comunidad, que sumaron 2.961 casos.
El fenómeno refleja un cambio de tendencia: la insolvencia se desplaza desde las empresas hacia los hogares.
Mientras los concursos de sociedades descendieron un 13,7 %, el recurso de particulares a estos mecanismos sigue al alza, favorecido por la consolidación de la segunda oportunidad y el aumento de la presión financiera derivada de los tipos de interés y el encarecimiento del coste de vida.
Pese a este repunte, Galicia mantiene una tasa inferior a la media estatal, con 109,1 concursos por cada 100.000 habitantes, frente a los 152,2 del conjunto de España.
La evolución apunta a que la vulnerabilidad financiera de las familias seguirá marcando la tendencia, en un contexto condicionado por la inflación, el coste del crédito y la pérdida de capacidad de ahorro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- Inditex: su facturación 'online' supera los ingresos anuales de más de la mitad de empresas del Ibex 35
- El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: 'Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal
- José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: 'Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000
- Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña
- El Concello de A Coruña intenta por tercera vez recuperar los 'parkings' de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo
- Las escalas de cruceros seguirán batiendo marcas en A Coruña: el Puerto espera que lleguen dos viajeros por cada vecino
- El hostelero de 26 años que triunfa en la Franja de A Coruña con tapas y raciones a buen precio: 'Quería hacer algo al estilo de bar de toda la vida