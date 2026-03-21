Las insolvencias de particulares aumentan más de un tercio en Galicia

Los concursos de acreedores de personas físicas sin actividad empresarial -los particulares- se han convertido en el principal motor del aumento de la insolvencia en Galicia. En 2025 crecieron un 34,5%, hasta alcanzar los 2.606 procedimientos, frente a los 1.938 del año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Este incremento explica en gran medida el alza global del 27,5% en los concursos registrados en la comunidad, que sumaron 2.961 casos.

El fenómeno refleja un cambio de tendencia: la insolvencia se desplaza desde las empresas hacia los hogares.

Mientras los concursos de sociedades descendieron un 13,7 %, el recurso de particulares a estos mecanismos sigue al alza, favorecido por la consolidación de la segunda oportunidad y el aumento de la presión financiera derivada de los tipos de interés y el encarecimiento del coste de vida.

Pese a este repunte, Galicia mantiene una tasa inferior a la media estatal, con 109,1 concursos por cada 100.000 habitantes, frente a los 152,2 del conjunto de España.

La evolución apunta a que la vulnerabilidad financiera de las familias seguirá marcando la tendencia, en un contexto condicionado por la inflación, el coste del crédito y la pérdida de capacidad de ahorro.