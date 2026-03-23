Partee, la aplicación que revoluciona desde Galicia el registro de viajeros en más de 20.000 alojamientos turísticos en toda España

Muchas de las nuevas oportunidades que han florecido ante el aumento de la demanda y la oferta turística en Galicia han sido aprovechadas por empresas que basan sus modelos de negocio en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector, como consecuencia de su inevitable digitalización. En este nicho destaca Partee, una aplicación impulsada en 2018 por la empresa viguesa ÿNeeds y sus dos socios, Alberto Malvido y Víctor José Longo. En la actualidad, más de 20.000 alojamientos turísticos de todo tipo la usan en España, desde el apartamento de Airbnb más pequeño hasta casas rurales, pensiones, campings, hostales e incluso grandes hoteles, gestionando cada año el registro de más de cuatro millones de huéspedes.

Partee permite a los viajeros cubrir con facilidad el check-in del establecimiento en el que se van a alojar sin necesidad de instalarse una app, a través de un servicio en la nube que se puede utilizar desde ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. Al mismo tiempo envía los datos automáticamente a Ses.Hospedajes, del Ministerio del Interior, o la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra en el caso del País Vasco y Cataluña, en cumplimiento con la normativa sobre registro de huéspedes (RD 933/2021).

Crecimiento a doble dígito

A pesar del volumen de alojamientos que ya usan Partee, la aplicación viguesa sigue ganando usuarios. En 2025 se incrementaron un 56%, y en los primeros meses de este año continúan creciendo a doble dígito.

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«Las claves del éxito han sido varias, pero todas se basan en situar al propietario o gestor del alojamiento en el centro y en el escrupuloso cumplimiento de la normativa sobre registro de huéspedes», explica Malvido, que reconoce que también han influido factores externos al desempeño de la aplicación «como el auge del sector turístico y de las viviendas de uso turístico en general», así como «la digitalización del sector del hospedaje en su conjunto».