Reganosa gestionará el proyecto de la terminal de importación de gas natural licuado de Elton Logistics en Dakar
La futura terminal contará con una unidad flotante de almacenamiento y dos gasoductos submarinos
EP
Reganosa ha obtenido un nuevo contrato en Senegal como 'project management consultant (PMC)' de la terminal de importación de gas natural licuado de Dakar, que promueve Elton Logistics and Services.
Así las cosas, la empresa española liderará la dirección y la gestión de este proyecto "estratégico para la seguridad energética del país y para la diversificación de su matriz energética", según destaca la propia compañía en un comunicado.
Este contrato, según reivindica, "refuerza la presencia de Reganosa en África y consolida su línea de negocio en el ámbito de la gestión integral de proyectos".
La futura terminal de gas natural licuado, que se desarrollará en el puerto de Dakar, fue concebida inicialmente como una infraestructura integral con una unidad flotante de almacenamiento con capacidad para 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado, un muelle con sus sistemas de amarre, instalaciones de regasificación en tierra, diez bahías para la carga de camiones y dos gasoductos submarinos de 15 kilómetros destinados a suministrar gas a varias centrales eléctricas.
Para adelantar plazos, el proyecto se ha estructurado en dos fases. La primera, denominada 'early gas solution', permitirá anticipar el inicio del suministro de gas mediante una solución modular de regasificación instalada directamente sobre el muelle.
En una segunda fase, está previsto acometer la ampliación de las infraestructuras terrestres, incluyendo nuevas instalaciones para la carga de camiones y otros elementos no críticos para la puesta en marcha inicial.
Durante las fases de ingeniería, construcción y comisionado, Reganosa coordinará las interfaces entre los distintos contratistas, supervisará el avance de los trabajos y apoyará al cliente en la gestión técnica del proyecto, así como en la preparación de procedimientos operativos y en la integración de la futura operación y mantenimiento de la terminal.
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