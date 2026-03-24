ENERGÍA
Bogas dejará de ser CEO de Endesa tras doce años al frente de la eléctrica
La italiana Enel, que controla un 70% de la eléctrica, propondrá un nuevo consejero delegado en la próxima junta de accionistas del 28 de abril. Bogas deja las funciones ejecutivas pero seguirá como miembro del consejo de administración.
Endesa abre una nueva etapa. José Bogas, consejero delegado de la eléctrica durante los últimos doce años y uno de los grandes ejecutivos del sector energético nacional, dejará el cargo el próximo abril. Enel, el grupo italiano que controla un 70% del capital de la energética española, propondrá un nuevo CEO en la junta de accionistas que se celebrará el próximo 28 de abril.
Bogas, de 71 años, abandonará su labor como máximo ejecutivo de la compañía que ha ocupado durante tres mandatos consecutivos, pero se mantendrá como miembro del consejo de administración, según consta en la convocatoria de junta general de accionistas remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La reelección contempla que dejará de ser consejero ejecutivo para tener la categoría de consejero externo durante los próximos cuatro años.
El pasado mes de febrero, con motivo de la presentación de resultados financieros anuales, Bogas aseguró sentirse "con fuerza" para continuar al frente de la eléctrica, aunque subrayó que su futuro correspondía abordarlo "al consejo de Endesa y, en última instancia" a la junta general de accionistas. "La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo".
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