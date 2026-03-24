Las tensiones comerciales y las guerras pasan factura a las exportaciones gallegas, que encadenan ya cuatro meses de caídas con EE UU en cabeza

Finalmente, el acuerdo comercial de la UE con los países del Mercosur empezará a aplicarse provisionalmente el próximo 1 de mayo. Lo anunciaron ayer las autoridades comunitarias tras la ratificación del pacto por parte de Argentina, Brasil y Uruguay. «Damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave», aplaudió Maros Sefcovic, comisario de Comercio, con el eco todavía de las protestas del sector agrícola y el rechazo de países como Francia o Polonia. La dilatada negociación durante más de 25 años alumbra una de las mayores áreas libre comercio del mundo.

El estreno llega en un momento delícadísimo para el negocio exterior por las tensiones derivadas del pulso arancelario impulsado por Donald Trump a su vuelta a la Casa Blanca y las otras guerras, las de verdad, con gravísimas consecuencias en los costes de materias primas, la energía y la logística. Las exportaciones gallegas lo llevan notando varios meses ya. Cayeron en octubre (-0,5%), en noviembre (-9,5%), en diciembre (-1,4%) y volvieron a hacerlo en enero, cuando todavía no se había desencadenado el conflicto en Oriente Medio.

Las ventas de las empresas gallegas a otros países arrancaron este 2026 con un recorte del 6,2%. Alcanzaron los 2.097 millones de euros, casi 140 millones menos que en enero de 2025 (2.236 millones), según el balance publicado ayer por la Secretaría de Estado de Comercio. En todo el país menguaron el 2,9%, hasta los 28.927 millones de euros. El resto de los principales polos exportadores españoles siguieron la misma tendencia que Galicia. En Cataluña retrocedieron el 6,7% (7.392 millones); el 5,9% en Andalucía (3.201 millones); el 1,4% la Comunidad Valenciana (3.050 millones); y País Vasco el 4,5% (2.161 millones). Solo se salva Madrid, con un alza del 2,3% (3.842 millones).

Una de las peculiaridades de los números rojos del negocio exterior de Galicia en el primer mes del ejercicio es que esta vez también afectan a los dos sectores más globalizados y con mayor peso en la cesta de las exportaciones. La automoción se aleja de los buenos datos que lleva dando desde la etapa pospandemia y arroja una caída del 6,8%, hasta los 571,5 millones de euros. El 5,1% mermaron las ventas de prendas de ropa, quedándose alrededor de los 425 millones. Los combustibles hacen el camino inverso. Después un periodo de atonía, sus exportaciones superaron los 132 millones de euros, un 142% más que en enero de 2025.

El saldo de la pesca mermó el 6,6% (131,1 millones) y el 6,9% las exportaciones de la industria conservera (68,2 millones). Máquinas y aparatos mecánicos sufren un retroceso del 27,9% (64,3 millones). El aluminio y sus manufacturas mantienen el tipo: 62,6 millones tras un incremento del 6,5%. El negocio exterior de la madera menguó el 5,9% (51,1 millones); y un 3,6% el de material y aparatos eléctricos (41,1 millones). Los productos químicos inorgánicos protagonizan otra de las pocas excepciones con un subidón del 108% (37,3 millones). Bajan el 5,6% las exportaciones de calzado (34,5 millones). Las de materiales plásticos superan los 30 millones, un 2,7% más.

Por países

Convertido en el epicentro de la batalla arancelaria mundial, EE UU sigue bajando escalones entre los destinos prioritarios para el made in Galicia. En enero ocupa el 12º lugar con algo más de 30,6 millones de compras a las empresas gallegas y el descenso más acusado de todos los países: -42,2%. Sobresale el drástico descenso del 88% en productos farmacéuticos (2,4 millones); el 55% en vehículos (2,1 millones); el 49% en máquinas y aparatos mecánicos (2,6 millones); y el 41% en manufacturas de piedra (934.000 euros). Las exportaciones de pesca al mercado estadounidense disminuyeron el 15,5% (2,6 millones); el 11% las bebidas, básicamente vino (1,1 millones); y el 2,7% las conservas (2,9 millones de euros).

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Las exportaciones de Galicia a Portugal se mantienen muy estables (348,9 millones). No es el caso de Francia (277,6 millones, un 15,1% menos), ni de Italia (181,3 millones, lo que supone una caída del 18%). Hacia Turquía, en cambio, aumentaron el 22,9% (150 millones); y el 11,4% en Polonia (147,6 millones).