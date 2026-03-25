25.000 autónomos gallegos de módulos no saben cómo ni cuánto tributar a pocos días del cierre del trimestre: "No estamos tranquilos"

En menos de una semana finaliza el trimestre y se abre el plazo para que los autónomos presenten el IVA correspondiente. Pero lo que en teoría es un simple trámite administrativo se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para los aproximadamente 400.000 autónomos que tributan en España por el sistema de módulos, de los cuales 25.000 están en Galicia. ¿La razón? La ausencia de una comunicación oficial del Gobierno que aclare sus obligaciones fiscales. El Ministerio de Hacienda garantiza que habrá solución, pero los profesionales temen que sea "rocambolesca", un simple "parche" que les complique las cosas en el futuro.

Así lo avisa la asociación de autónomos UPTA, que recuerda que aunque la incertidumbre no es nueva para este coletivo, este año se está estirando demasiado la incógnita, lo que aboca a una solución "sobre la bocina". "La falta de información y la ausencia de una comunicación oficial por parte del Ministerio de Hacienda reflejan una preocupante falta de seriedad", denuncia Eduardo Abad, presidente de UPTA. "Esta situación solo genera desconfianza en el sistema tributario y deja a miles de autónomos en una inseguridad jurídica y económica totalmente inaceptable".

"La prórroga de los límites máximos para cotizar por módulos no es únicamente una cuestión administrativa, sino una medida imprescindible para garantizar certidumbre, confianza y seguridad jurídica a quienes sostienen una parte fundamental del tejido productivo de nuestro país", zanja Abad.

En el alambre desde 2016

El problema nace realmente en 2016, cuando entró en vigor una ley modificó los límites o topes máximos de ingresos que podían tener los autónomos para acogerse al sistema de módulos, que es más beneficioso a nivel fiscal para determinados perfiles con baja facturación. La nueva norma rebaja esos límites, lo que sobre el papel expulsaría de módulos al 60% de autónomos, que tendrían que acogerse al régimen de estimación directa de ingresos. En Galicia serían más de 13.000 afectados.

Para que esto no ocurra, año tras año el Gobierno aprueba una prórroga de esos límites, fijados ahora en hasta 250.000 euros anuales de volumen de ingresos, una facturación a empresas o profesionales de hasta 125.000 euros al año y, en determinadas actividades, un volumen de compras de hasta 250.000 euros. Sin esa prórroga, la ley de 2016 se aplicaría automáticamente, con una rebaja de topes que obligaría a muchos profesionales a tributar por estimación directa, no por módulos.

Eduardo Abad, presidente de UPTA / E.P.

Tumbado dos veces en el Congreso

"La semana que viene termina el primer trimestre, tienes que presentar la declaración y el documento por el que tributas y, si no hay ningún cambio, hay que hacerlo por la nueva ley", explica Eduardo Abad, presidente de UPTA.

El colectivo recuerda que el pasado año en enero "ya estaba aclarado el mecanismo que se pondría en marcha" para prorrogar esos límites. "Pero este año estamos a días y nadie está tranquilo". La razón es que el Gobierno garantiza que habrá prórroga, como lleva ocurriendo en los últimos ejercicios, pero UPTA teme que sea un parche. "La Agencia Tributaria dice que se va a solucionar, pero hay fórmulas rocambolescas" que, a la larga, pueden dar problemas, teme el sector.

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El problema tiene una derivada política: la falta de mayoría del Gobierno central. La modificación para prorrogar módulos se metió en el paquete de dos reales decreto-ley ómnibus, el de finales de 2025 para revalorizar las pensiones y el de enero de este año del escudo social. Ninguno pasó el filtro del Congreso, como a principios de 2025, cuando el Ejecutivo tiró de una interpretación legal un tanto rebuscada para prorrogar esos límites. Ahora, falta saber si optará de nuevo por esa medida, que no acaba de convencer al sector porque da cierta sensación de inseguridad jurídica, o si intentará arreglarlo por la vía del real decreto-ley convalidado en las Cortes.