La OCU advierte a los gallegos: así puede variar el precio del butano en mayo

El aumento de la tensión internacional y la subida de los precios del combustible ya empiezan a notarse en el bolsillo de los gallegos. En este contexto, la bombona de butano vuelve a encarecerse y lo hace con la mayor subida permitida.

Desde este martes, la bombona tradicional alcanza los 16,35 euros, un incremento que marca un cambio de tendencia tras varios meses de descensos. Pero más allá del precio actual, la preocupación se centra en lo que puede ocurrir en las próximas semanas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que este movimiento podría ser solo el principio.

Un giro en el precio del butano

La subida aplicada, cercana al 5%, rompe la dinámica de bajadas que se había registrado en los últimos meses. Aunque el precio sigue por debajo del de hace un año, la evolución reciente apunta a un escenario distinto.

El butano vuelve a encarecerse en un momento marcado por la incertidumbre energética y el impacto de los mercados internacionales.

El contexto internacional empieza a pasar factura

La evolución del precio del butano no se entiende sin el escenario global. La inestabilidad en zonas clave para el suministro energético desde el inicio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, está empezando a trasladarse a los costes.

A esto se suma el encarecimiento del transporte y otros factores que influyen directamente en el precio final que pagan los consumidores.

Sin embargo, los expertos advierten de que la subida actual podría no reflejar aún todo el impacto real.

La próxima revisión, en el punto de mira

El foco está ahora en la siguiente actualización del precio. Y es ahí donde aumentan las dudas. El sistema de revisión arrastra además ciertos ajustes pendientes que podrían influir en futuras subidas, lo que añade más presión al precio del butano.

Por eso, desde la OCU insisten en que este cambio puede no ser puntual, sino el inicio de una nueva fase.

A quién afecta más la subida

El encarecimiento del butano tiene un impacto directo en miles de hogares, especialmente en aquellos que no cuentan con alternativas energéticas. Es el caso de muchas zonas rurales, personas mayores o familias con menos recursos, que dependen de este sistema para su día a día.

Además, posibles cambios en los costes de distribución podrían terminar repercutiendo también en el precio final.

La recomendación de la OCU

Ante este escenario, la organización recomienda estar atentos a la evolución del mercado en las próximas semanas. Si la tendencia continúa, el precio del butano podría seguir ajustándose en futuras revisiones.

También recuerda que existen ayudas como el bono social, destinadas a aliviar el impacto de los costes energéticos en los hogares más vulnerables.

Un precio que vuelve a generar incertidumbre

La subida de la bombona no solo supone un nuevo golpe al bolsillo, sino que vuelve a abrir la incertidumbre sobre lo que puede pasar a corto plazo.

Tras meses de relativa estabilidad, el butano vuelve a estar en el centro de la preocupación de muchos consumidores.

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Y ahora, todas las miradas están puestas en la próxima revisión.