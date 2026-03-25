Rueda reivindica a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en un encuentro de IBM

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en el encuentro de clausura del acto por el centenario de IBM en España, celebrado en A Coruña.

En su intervención ante los asistentes, ha recordado el pasado de esta compañía en la comunidad autónoma, haciendo, ha dicho, en la década de los cincuenta las nóminas de Astano.

También ha subrayado la apuesta de la Xunta en el ámbito de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones para su uso en la prevención de incendios o para reducir el riesgo de inundaciones. A ello, ha sumado la vinculada a la tecnología cuántica.

"No renunciamos a la vanguardia", ha sentenciado en un acto en el que ha insistido en que la modernización y la digitalización representan "una oportunidad" para la comunidad autónoma. Además, ha apuntado al alto impacto de la Inteligencia Artificial.

Todo ello en un encuentro en el que el presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, ha subrayado que la compañía está y sigue estando "en todas las grandes revoluciones tecnológicas con un objetivo claro: acompañar a las empresas y gobiernos".

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"Desde las máquinas tabuladoras, la creación del primer sistema informático, el código de barras o hasta ahora con la IA, la nube híbrida o la computación cuántica donde somos pioneros", ha afirmado al hacer un repaso sobre su actividad.