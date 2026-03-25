Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta de taxistas de A Coruña contra los VTCUsuarios del programa Lecer denuncian falta de informaciónRueda anuncia un plan para paliar los efectos de la guerraDesconvocada la huelga de médicosXimo Navarro ve al Dépor ascendiendo a PrimeraAsí avanzan las obras del comedor de Inditex en ArteixoNuevo almacén Amazon en AgrelaEl tiempo en Galicia en Semana Santa
instagramlinkedin

Rueda reivindica a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en un encuentro de IBM

Alfonso Rueda hizo hincapié en el impacto de la Inteligencia Artificial durante la clausura del acto por el centenario de la tecnológica celebrado en A Coruña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una jornada de IBM celebrada en A Coruña.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una jornada de IBM celebrada en A Coruña. / EP

EP

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en el encuentro de clausura del acto por el centenario de IBM en España, celebrado en A Coruña.

En su intervención ante los asistentes, ha recordado el pasado de esta compañía en la comunidad autónoma, haciendo, ha dicho, en la década de los cincuenta las nóminas de Astano.

También ha subrayado la apuesta de la Xunta en el ámbito de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones para su uso en la prevención de incendios o para reducir el riesgo de inundaciones. A ello, ha sumado la vinculada a la tecnología cuántica.

"No renunciamos a la vanguardia", ha sentenciado en un acto en el que ha insistido en que la modernización y la digitalización representan "una oportunidad" para la comunidad autónoma. Además, ha apuntado al alto impacto de la Inteligencia Artificial.

Todo ello en un encuentro en el que el presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, ha subrayado que la compañía está y sigue estando "en todas las grandes revoluciones tecnológicas con un objetivo claro: acompañar a las empresas y gobiernos".

Noticias relacionadas

"Desde las máquinas tabuladoras, la creación del primer sistema informático, el código de barras o hasta ahora con la IA, la nube híbrida o la computación cuántica donde somos pioneros", ha afirmado al hacer un repaso sobre su actividad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents