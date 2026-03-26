Las dos caras del mercado laboral de Galicia: pleno empleo en STEM, salud y servicios sociales y tasa de paro de casi el 10% en los menos formados

En su último informe sobre los perfiles STEM, el acrónimo en inglés popularizado en los años 90 en Estados Unidos para aglutinar los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga) recuerda «la transformación acelerada de la sociedad» con la revolución digital y su «gran impacto» en la comunicación, la educación, la industria, la salud y el comercio. «Este nuevo contexto genera oportunidades en sectores emergentes y expone a retos el ámbito laboral, haciendo de la formación y la educación factores esenciales para la competitividad y la adaptación social», señala el organismo. Por sus competencias y la capacidad analítica, este tipo de profesionales asumen «un papel estratégico». Son transversales. Su trabajo se extiende ya a todos los sectores, bajo la amenaza, como recuerda la Comisión Europea, de que la falta de gente preparada deje sin cubrir cientos de miles de vacantes.

En ningún otro colectivo hay ahora mismo en la comunidad un nivel de paro tan bajo. Frente a la tasa general del 8,3%, entre los gallegos formados en ciencias naturales, químicas y matemáticas alcanzó el 3,5% en 2025, casi cuatro puntos menos que en 2024 (7,4%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se puede hablar de pleno empleo ya, la ansiada aspiración de todo mercado laboral y que los expertos certifican cuando el volumen de trabajadores a la espera de un puesto baja del umbral del 5%. La fotografía de la ocupación de los perfiles STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) coincide con las tendencias recogidas por el Osimga en su análisis: de media, los titulados en carreras de este tipo tardan 4,2 meses en ocuparse, mientras que en el resto son 6,5 meses. En las ingenierías tecnológicas el plazo mengua hasta los 2,4 meses solo.

En la misma situación de pleno empleo en la práctica se encuentran aquellos con estudios en salud y servicios sociales. La tasa de paro acabó el pasado año alrededor del 4,8%, con una mejora también muy considerable respecto al ejercicio anterior (8,2%). Detrás están el bum de los dos sectores tras la lección fatídica de la pandemia, el auge de los cuidados y la implantación de un modelo de atención integral centrada en la persona, en paralelo al progresivo envejecimiento de la población. «Un cambio de paradigma», describe el Sepe en un reciente análisis del sector, que implica los importantes retos de contar con más profesionales de distintos niveles de cualificación —«que cuentan con buenas perspectivas laborales»— y «la dificultad de cobertura» de los puestos en una actividad «que requiere mayor dignificación y prestigio».

Muy cerca aparece la mecánica, electrónica y otra formación técnica, especialmente vinculada a industria y construcción. Su tasa de paro pasó del 7,7% en 2024 al 5,8%. En educación está en el 6,3%; el 6,5% en artes, humanidades y lenguas, que venían de la mayor cifra de todos los sectores el año anterior (12,8%); en negocios, administración y derecho rondó el 7,3%; y el 7,64% en ciencias sociales, periodismo y documentación.

El sector primario, inmerso en una sangría laboral desde hace años, arrastra todavía una tasa de desempleo del 8,2%; en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) llega al 9,1%, dos puntos por encima de 2024 (7,1%) a pesar del tirón de la digitalización. Los mayores niveles de paro están en los que tienen formación general y habilidades personales (10,8%) y los ligados al sector servicios (10,9%).

Ocupados

De los casi 1,2 millones de ocupados que había en Galicia en 2025, casi cuatro de cada diez estaban en los supuestos de formación más básicos. Le siguen el área de negocios y administración (14,7%) y mecánicos y técnicos (13%). Los mayores incrementos se dieron en los STEM, con un alza del 26,2% (5.600 trabajadores más). En servicios subieron el 16,7% (9.300); el 14,3% en ciencias sociales (3.700); y el 14% en educación (8.600).

Noticias relacionadas

A la cabeza de la tasa de actividad están las TIC, rozando el 85%. Por encima del 80% figuran también los servicios (82,2%) y la salud y los servicios sociales (81,4%). Otra vez, la población con formación general únicamente tienen el peor dato: 36,5%.