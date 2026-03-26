La tecnológica coruñesa Altia firma un 2025 récord: gana un 36,5% más, eleva sus ingresos hasta los 315 millones y mejora el pago al accionista

Altia pisa el acelerador y firma en 2025 uno de los mayores saltos de resultados de su historia: beneficio disparado un 36,5%, ingresos al alza y dividendo reforzado un 25%. La compañía, con sede en Oleiros (A Coruña) y presidida por Constantino Fernández Pico, consolida así un crecimiento sostenido que se refleja también en un margen neto que sube hasta el 6,7%.

Los ingresos del grupo gallego alcanzaron los 315,3 millones, un 23,3% más que el ejercicio anterior. La empresa atribuye este avance a la combinación de crecimiento orgánico y la integración de adquisiciones recientes, una estrategia que Fernández confirma que seguirá vigente en 2026. El presidente insiste en que Altia quiere crecer, sí, pero “no en volumen, sino en valor y encaje estratégico”, reforzando capacidades en datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y modernización tecnológica. “Vamos a combinar, si es posible, un crecimiento orgánico sólido con adquisiciones selectivas, manteniendo un enfoque claro: escala, especialización y expansión internacional”, apunta Fernández.

El Ebitda también avanza con paso firme: 31,1 millones, un 24,3% más que el año anterior, con un margen del 9,9%. Son cifras que superan las previsiones del propio Plan de Negocio 2025-2026, lo que refuerza la idea de un ejercicio especialmente sólido para la compañía. Desde la dirección económica, Ignacio Cabanas subraya que el objetivo sigue siendo “dar solidez al negocio y acelerar los objetivos estratégicos en un entorno cada vez más global”.

En el balance, Altia muestra músculo financiero. La compañía eleva un 11,1% su posición total hasta los 185,5 millones, impulsada por un aumento del 19,1% en los fondos propios. Además, mantiene una deuda financiera neta negativa de 11,1 millones, lo que significa que dispone de más caja que deuda. Esta posición supera incluso lo previsto en su plan de negocio y aporta, según la empresa, estabilidad para afrontar nuevas inversiones.

El dividendo propuesto asciende a 0,075 euros por acción, lo que supone un desembolso total de 5,16 millones. De ellos, 3,09 millones ya se abonaron en diciembre como dividendo a cuenta. El resto se someterá a aprobación en la próxima junta general. El pay-out se mantiene en el 24,4%, una política que la compañía defiende como equilibrada entre retribución y reinversión.

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Fernández resume el ejercicio como “un avance significativo” en todas las magnitudes financieras y una confirmación de que la estrategia de Altia funciona. Con una base sólida, caja neta y un mercado tecnológico en plena transformación, la compañía coruñesa encara este 2026 con ambición: crecer dentro y fuera, reforzar especialización y seguir construyendo —en palabras del presidente— “una empresa cada vez más sólida, rentable y global”.