La automoción gallega quiere dar el salto a la industria de la defensa: hay 30 proveedores interesados

El Financial Times publicó esta semana en exclusiva que Volkswagen estaría sondeando un acuerdo con una empresa israelí de defensa (Rafael Advanced Defense Systems) para fabricar productos de este sector en una de sus fábricas en Alemania, evitando así su cierre. A mediados de este mismo mes, se publicó también el interés conjunto de Indra y Seat por la fabricación de vehículos militares ligeros. Antes, el fabricante galo Renault hizo lo propio, aunque en este caso para producir drones. La deriva geopolítica mundial dispara la inversión en defensa y confluye con un momento de crisis en la automoción europea, que busca dar el salto al ámbito de la seguridad para mantenerse a flote. También en Galicia. En la comunidad hay 30 proveedores interesados en diversificar y ya se está trabajando en los procesos de certificación para entrar en este exigente nicho.

Si los principales OEMs (Original Equipment Manufacturer, los fabricantes) están trabajando en este proceso, el paso lógico es que sus proveedores, también en horas bajas, los acompañen. Como recogió este medio, a nivel europeo la patronal de auxiliares Clepa ya lo trasladó esta semana a través de una encuesta en la que cuatro de cada diez compañías reconocen estar aumentando su «exposición a sectores no automovilísticos», como el de la defensa.

Esta realidad se traslada a las firmas del motor gallegas. Según el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), existe un «creciente interés» entre sus asociados (desde el año pasado superan los 260) por suministrar sus productos a potenciales clientes. Algunos de ellos ya lo hacen, como es el caso de la ourensana MRF (Mecanizados Rodríguez Fernández), especializada en la producción de bisagras o cierres. Aunque sus productos están presentes principalmente en camiones, en su portfolio de clientes figura también URO Vehículos Especiales, Urovesa, la empresa santiaguesa que produce los todoterrenos Vamtac para el Ejército de España, Portugal u otros países (como refleja el reciente contrato anunciado con Singapur).

Ejemplos a seguir

El CEO de MRF, Ernesto Rodríguez Cuervo, fue precisamente uno de los protagonistas de un webinar organizado por el clúster para dar a conocer las oportunidades del sector. Compartió su experiencia y visión sobre la industria en una iniciativa que contó con la asistencia virtual de responsables de esas 30 empresas interesadas, además de la subdirectora xeral de Promoción e Solo Industrial de la Xunta, Farrah Lisa Meghazi. Esta última explicó las líneas de ayudas disponibles en la materia, incluyendo la partida de 1,5 millones para poder obtener las certificaciones y homologaciones en el sector, como la Pecal (Publicación española para el aseguramiento de la calidad) del Ministerio de Defensa.

El papel de Ceaga es el de dar acompañamiento a las empresas en el proceso de diversificación «a través de iniciativas y proyectos conjuntos». Un ejemplo es Techdual, la iniciativa a nivel estatal en la que participan cinco clústeres del auto con empresas y que busca diseñar, desarrollar y validar una plataforma terrestre no tripulada (UGV) propulsada por hidrógeno para el sector de la defensa. En él participan una socia de Ceaga (la viguesa Optare Solutions) y una empresa colaboradora (la valenciana TSE Technology).

Ceaga y dos de sus socias participan en «Techdual», proyecto para desarrollar un vehículo terrestre no tripulado

Para Ceaga, en Galicia «existen capacidades industriales, tecnológicas y de procesos» con la capacidad para posicionarse «como proveedoras en programas de defensa». Sin embargo, insisten en que «es necesario prepararse, certificarse y entender bien cómo funciona este mercado».

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El movimiento de la automoción gallega es uno más en su camino hacia la diversificación ante la crisis actual de un sector que ve cómo la electrificación no arranca y cómo hay problemas más allá de la bonanza de Stellantis Vigo y su récord de producción en 2025. Como muestra está la reciente alianza con Aclunaga (la Asociación Cluster del Naval Gallego) para impulsar el I+D de sus cadenas de valor.