El mítico pub Momo de Santiago cambia de manos: lo compra Sicilia in Bocca

Sicilia in Bocca, cadena de restaurantes italianos con presencia en A Coruña, ha comprado el pub Momo, icono del ocio nocturno y la hostelería de Santiago, regentado desde hace más de 40 años por Javier Rivera, un traspaso cuyas cifras están por revelar y que refuerza el peso de Sicilia in Bocca en Galicia.

Nueva etapa

Las negociaciones han llevado su tiempo, como revela el comunicado difundido en sus redes sociales por Sicilia in Bocca: "¡Lo conseguimos! Y lo hacemos con el corazón lleno de ilusión. Hoy comienza una nueva etapa en la que dos historias que ya formaban parte de vuestra vida se unen para seguir creciendo juntas. Los propietarios de Sicilia in Bocca damos la bienvenida al querido pub Momo, un lugar con alma, con recuerdos, con noches que se quedan para siempre".

El pub Momo, situado en la calle Virxe da Cerca, es un icono compostelano por su amplitud de horarios, la singularidad del espacio (destaca su terraza) e iniciativas como abrirse a programar conciertos.

Por otra parte, entre los locales ya conocidos de Sicilia in Bocca, se encuentran varios establecimientos de hostelería en A Coruña, en la céntrica Juana de Vega, en Santiago, en avenida de Rosalia de Castro 72, Bertamirans y Vigo.

Advertencia

Y añaden desde el nuevo equipo empresarial propiedad del pub Momo: "Queremos deciros algo importante: esto no es un cambio, es una continuidad. Es cuidar lo que ya existe, respetar su esencia y mantener intacta esa magia que hace único a cada rincón. El Momo seguirá siendo ese refugio donde desconectar, donde brindar sin prisas y donde cada encuentro se convierte en recuerdo. Y Sicilia in Bocca seguirá ofreciéndoos ese sabor, ese calor y esa pasión que nos define".

Invitación

Y concluyen su comunicado con una invitación al público compostelano y a quienes visitan Santiago como turistas, viajeros o como peregrinos y peregrinas: "Ahora, más que nunca, os invitamos a compartir momentos, a empezar la noche con una pizza, a alargarla con una copa, a celebrar, a reencontraros, a seguir escribiendo historias en ambos espacios... Porque al final, lo importante no es solo el lugar... sois vosotros. Nos vemos en la mesa. Nos vemos en la barra".

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De cara al mes de abril, el Momo anuncia hasta 15 citas de entrada libre (de música a magia), con Meureich el sábado 4 de abril (00 h.), Rei Ortolá & Atún Blanco Trío (martes 7, 21 h.), Amaro Sampedro (jueves 9, 21 h.) Antón Noriega (sábado 11 y 25; 19 h.), Alfonso Toribio (domingo 12, 18 h.), Glass Quartet Dúo (martes 14, 21 h.), Helena Egea Dúo (jueves 16 , 21 h.), Dj Mestre Pi (sábado 18, 18 h.), Maruxa’s Flow (domingo 19, 18 h.), Patrik (martes 21, 21 h.), Luis Moro (jueves 23, 21 h.), Robert Pier (domingo 26, 18 h.), Improvisión (martes 28, 21 h.), Alfredo Löb (jueves 30, 21 h.) y Dj Saasanach (jueves 30, 00 horas).