Cortizo, Lupeon y Alumisel, entre las empresas de Galicia que reciben 12 millones de euros del Perte de Economía Circular

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria del Perte de Economía Circular centrada en el sector del plástico. Con ello confirma los 12,02 millones de euros para nueve empresas gallegas que ya figuraban en la resolución provisional. Con ello Cortizo, que acaba de iniciar la construcción de una planta de 105 millones de euros en el norte de Portugal, se adjudica 4,5 millones de euros para la «fabricación sostenible de perfiles de PVC con materiales reciclados mediante tecnologías avanzadas de coextrusión». En total, el Ministerio reparte más de 150 millones para 115 proyectos de toda España.

El apoyo para la empresa especializada en aluminio, que prevé movilizar un total de 13,8 millones de euros, es la más importante de todas las que reciben las empresas gallegas en una convocatoria, pero no la única. En la provincia de Pontevedra también están los proyectos de la planta porriñesa de Alumisel, que percibirá 653.765 euros, y la de Lupeon, con 186.000. En el primer caso la firma prevé crear una nueva planta para la «clasificación, el reciclado y la valorización de residuos de plástico post-consumo». En el segundo, el objetivo es el de llevar a cabo el proyecto Remafa, para invertir en un nuevo equipo de «fabricación aditiva SLS con gran impacto en la reducción de la tasa de materia prima virgen».

En lo que toca a la provincia de Ourense, aparecen como beneficiadas las empresas Conductores Eléctricos Revi (de Quintela de Canedo), con 2,3 millones de subvención para una inversión de 6,5 millones, y Manufacturas Ibéricas (Maniber, con base en Seixalbo), con 1,96 millones para un proyecto de 5,3 millones. La empresa de cables busca un nuevo sistema para la «reutilización y disminución sostenible de plásticos», mientras que la especializada embalajes de plástico optimizar el reciclaje de los «envases de polietileno 100% multicapa».

El resto de ayudas son para empresas de la provincia coruñesa. Resalta, por la cuantía recibida, el proyecto de STAC – Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, con 1,1 millones para la implantación de «una nueva instalación de compounding para fabricación de perfiles de poliamida con alto contenido en material reciclado». También están las iniciativas de Re-Life The World, de Boiro (732.000 euros); la coruñesa ABN Pipe Systems (361.000 euros), y Plantbased Biotech (A Coruña), que no estaba en un primer momento y que entra con 156.491 euros de apoyo.

No está, en cambio, Porexgal (Moraña), que según el Miteco desistió a petición propia, como tampoco la pontevedresa Aludec, proveedora de la automoción, y también la ourensana Humara Environment (O Carballiño), cuyas solicitudes ya fueron excluidas en su momento.

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El Miteco informa que en total recibieron 201 solicitudes, aceptando 115 proyectos, de los que seis de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan 12 empresas. En cuanto a su naturaleza, el 41,73% están liderados por pymes (21,73% por pequeñas empresas y el 20 % por medianas empresas). Los proyectos deberán estar finalizados a 31 de octubre de 2027.