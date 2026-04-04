Punta Langosteira, laboratorio energético: así será el prototipo flotante que cambiará las renovables

Galicia se prepara para dar un salto estratégico en la carrera por las energías renovables marinas. Siete empresas han presentado su candidatura para participar en Innomar, el proyecto de Compra Pública de Innovación impulsado por el Inega que busca desarrollar el primer prototipo flotante del país capaz de monitorizar el mar y evacuar la energía generada por olas y corrientes en Punta Langosteira.

El plazo de presentación de solicitudes se cerró el 23 de marzo y ahora comienza una fase de evaluación en la que se analizará la solvencia técnica, económica y financiera de las compañías aspirantes. Solo las mejor posicionadas accederán al diálogo competitivo, un procedimiento más largo pero que permite perfilar la solución final junto al sector y garantizar un nivel de innovación que hoy no existe en ninguna zona experimental marina del territorio nacional.

El objetivo es seleccionar en septiembre a la empresa que desarrollará un multiconector flotante sensorizado, una pieza tecnológica que permitirá conectar distintos prototipos de generación eléctrica marina y evacuar la energía producida a tierra mediante una única línea, reduciendo el impacto ambiental y evitando interferencias con otras actividades marítimas. El sistema, además, monitorizará en tiempo real las condiciones atmosféricas y oceánicas —viento, oleaje, corrientes, mareas— y recogerá datos sobre biodiversidad, lo que añade una dimensión ambiental clave para evaluar la interacción entre tecnología y ecosistema.

El prototipo se instalará en la zona experimental de Punta Langosteira, considerada una de las áreas con mayor concentración de energía de las olas del mundo, solo por detrás de la costa sur de Gales.

Noticias relacionadas

Su ubicación convierte a Galicia en un enclave estratégico para validar tecnologías marinas en condiciones reales y abre la puerta a que el puerto de A Coruña y los polígonos empresariales del entorno puedan beneficiarse del autoconsumo energético generado en el mar. La iniciativa, con un presupuesto de 5,7 millones de euros cofinanciados en un 60% por fondos FEDER, aspira a reforzar la cadena de valor de las industrias vinculadas a las energías renovables marinas y a situar a Galicia en el mapa internacional de un sector en plena expansión.