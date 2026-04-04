Empresas
Sargadelos mueve ficha y crea un consejo asesor para reforzar su dirección
Segismundo García incorpora a dos ejecutivos de peso para estabilizar su rumbo tras meses de tensión interna
Tras el cierre fallido de la fábrica de Cervo y un ERTE, el administrador único se apoyará en Iván Marrube y Esteban Orive para impulsar la comercialización y la organización
La propiedad del grupo empresarial Sargadelos ha decidido dar un giro estratégico a su estructura directiva con la creación de un consejo asesor que acompañará y asistirá al administrador único, Segismundo García, en las tareas de gestión. La decisión, comunicada este sábado por el propio García, supone un intento de estabilizar el rumbo de la histórica firma cerámica tras meses de tensión interna y sobresaltos laborales.
El nuevo órgano estará integrado por Iván Marrube Rodríguez y Esteban Orive García, dos perfiles con amplia trayectoria empresarial y presencia en puestos de dirección en compañías de referencia. Según el comunicado, Marrube se centrará en la organización interna y en la implantación de nuevos métodos de gobierno corporativo, mientras que Orive asumirá la responsabilidad de impulsar la comercialización y el desarrollo del negocio.
La creación del consejo asesor llega en un momento simbólico: justo un año después de que Segismundo García anunciase el cierre de la fábrica de Cervo (Lugo), una decisión que nunca llegó a materializarse pero que dejó a la plantilla en vilo y al sector en alerta. Aquella crisis estalló tras una serie de visitas y sanciones de Inspección de Trabajo que llevaron al empresario a detener temporalmente la producción y a advertir de un futuro incierto para la factoría.
Meses después, a finales de noviembre, la situación volvió a tensarse con la imposición de un ERTE, que García levantó antes de lo previsto. Poco después, presentó su dimisión como CEO, un gesto que evidenció la profundidad del desgaste interno.
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