Tres días para la Campaña de la Renta 2025: qué plazos hay, quién debe declarar y cuáles son las principales novedades

La Campaña de la Renta arranca un año más con millones de contribuyentes pendientes del calendario y sus principales novedades. Estas son las claves para entender qué cambia, quién debe presentar la declaración y qué cuestiones conviene tener en cuenta antes de hacerla.

—¿Cuándo empieza la Campaña de la Renta 2025?

—La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2025 comenzará este miércoles, 8 de abril, con la apertura del plazo para presentar la declaración por internet. El calendario se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.

—¿Qué puede hacerse ya antes de presentar la declaración?

—La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales y diversa información de ayuda para adelantar trámites. También está activo el nuevo servicio para obtener el número de referencia de 2025, con el que se podrán gestionar los servicios de esta campaña y de las anteriores.

—¿Cómo se podrá presentar la declaración?

—La vía más temprana será la telemática. Desde el 8 de abril, los contribuyentes podrán acceder al borrador y tramitar la declaración por medios electrónicos a través del servicio habilitado por la Agencia Tributaria.

—¿Cuándo atenderá Hacienda por teléfono?

—La Agencia podrá confeccionar la declaración por teléfono entre el 6 de mayo y el 30 de junio. Para usar este servicio será necesario pedir cita previa, algo que podrá hacerse desde el 29 de abril hasta el 27 de junio.

—¿Y cuándo será la atención presencial en oficinas?

—La confección presencial de declaraciones arrancará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio. En este caso, la cita previa podrá solicitarse entre el 29 de mayo y el 27 de junio.

—¿Cuál es la fecha clave para las declaraciones a ingresar?

—Aunque la campaña termina el 30 de junio, las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria deberán presentarse antes, ya que ese plazo finaliza el 25 de junio.

—¿Qué formas de pago estarán disponibles?

—Los contribuyentes podrán abonar la cuota mediante domiciliación, cargo en cuenta, Número de Referencia Completo (NRC), tarjeta de crédito o débito y transferencias instantáneas realizadas a través de plataformas de comercio electrónico seguro, como Bizum. También seguirá existiendo la opción del documento de ingreso para pagar en una entidad colaboradora dentro del plazo establecido.

—¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

—Deberán declarar quienes hayan percibido rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador o a 15.876 euros de dos o más pagadores. También estarán obligados los autónomos dados de alta en cualquier momento del ejercicio, los trabajadores del mar incluidos en su régimen especial y los titulares del ingreso mínimo vital, así como los miembros de su unidad de convivencia.

—¿Los beneficiarios del paro tendrán que declarar?

—No. Finalmente, los perceptores de prestaciones por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF tras la convalidación en el Congreso del decreto de revalorización de las pensiones que incorporó esta medida.

—¿Qué balance deja la anterior campaña?

—Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en la campaña correspondiente a 2024 se devolvieron 13.094 millones de euros a 15,6 millones de contribuyentes. A cierre de año se habían presentado 24,7 millones de declaraciones, de las que un 65% salieron a devolver.

—¿Qué novedades trae la Renta 2025?

—La campaña incorpora cambios para autónomos, nuevas casillas para declarar ganancias patrimoniales por premios, ETFs y sicavs, y una nueva deducción dirigida a las rentas más bajas. También se actualizan los beneficios fiscales autonómicos, mientras que el marco estatal apenas varía.

—¿Qué cambia para los autónomos?

—Se añaden dos nuevas casillas para reflejar regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, se amplía el desglose para declaraciones en módulos del sector agrícola y de otras actividades, y se habilitan nuevas casillas para minorar la devolución de subvenciones.

—¿Qué mejora Renta WEB este año?

—El programa introducirá avisos sobre ascendientes o descendientes con ingresos de entre 1.800 y 8.000 euros para identificar si están o no obligados a declarar. El objetivo es evitar errores, liquidaciones posteriores y la necesidad de presentar rectificativas. Además, el sistema calculará automáticamente el rendimiento mínimo de arrendamientos a familiares.

—¿Qué pasa con el ahorro y las inversiones?

—Se crean nuevas casillas para declarar ganancias patrimoniales obtenidas por premios, distinguiendo entre los que tengan fines publicitarios y los que no. También se añade un apartado específico para ETFs y sicavs, con traslado automático de datos. Además, sube del 14% al 15% el tipo estatal aplicable al tramo de la base del ahorro que exceda de 300.000 euros. Para contribuyentes con residencia habitual en el extranjero, el tipo máximo pasa del 28% al 30%.

—¿Se mantienen los incentivos fiscales ya vigentes?

Noticias relacionadas

—Sí. Continúan los incentivos para la inversión en sostenibilidad, como los vinculados a vehículos eléctricos o reformas para mejorar la eficiencia energética. A ello se suma una nueva deducción para rentas bajas, pensada para compensar el impacto que la subida del salario mínimo interprofesional puede tener sobre la renta disponible.