Dimon (JPMorgan) advierte de que el cambio de ciclo en el crédito privado traerá "mayores pérdidas" de lo esperado

Jamie Dimon, el veterano consejero delegado de JPMorgan Chase, quinto mayor banco del mundo y el mayor de EEUU, ha advertido de que a medida que se produzca un cambio en el ciclo de crédito las pérdidas serán mayores de lo esperado ante el debilitamiento de los estándares crediticios "en prácticamente todos los ámbitos".

En su tradicional carta dirigida a los accionistas de la entidad bancaria, Dimon, que es el último gran banquero que queda en pie de la crisis financiera que diezmó Wall Street, ha advertido que el próximo cambio de ciclo en el crédito privado impactará negativamente a causa del debilitamiento de los estándares crediticios. Sin embargo, pese a su advertencia inicial, el banquero ha calmado las aguas afirmando que el crédito privado "no representa un riesgo sistémico".

Sin embargo, Dimon sí ha recordado que el mercado de crédito privado apalancado —préstamos otorgados a compañías endeudadas o con baja calificación crediticia— asciende a 1,8 billones de dólares (1,6 billones de euros), en comparación con unos 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) del mercado de bonos de alto rendimiento de EEUU y los 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros) del mercado de préstamos apalancados sindicados por bancos.

Estándares débiles

La amenaza de una crisis en el sector crediticio llegará "algún día", según Dimon, y se deberá a que los estándares se han ido debilitando por el paso de los años, ya sea mediante supuestos de desempeño más agresivos y optimistas, cláusulas contractuales más laxas, un mayor uso de pagos en especie y mayor arbitraje. Además, Dimon ha señalado que, en general, el crédito privado no suele tener gran transparencia ni valoraciones rigurosas de sus préstamos, lo que aumenta la probabilidad de que se vendan si se prevé un empeoramiento del entorno.

"No todos los que otorgan crédito son necesariamente buenos en ello. Muchos actores del mercado se han incorporado tarde, y es de esperar que algunos proveedores de crédito tengan un desempeño mucho peor que otros", explica Dimon. "No hemos experimentado una recesión crediticia en mucho tiempo, y parece que algunos dan por sentado que nunca ocurrirá", añade.

Tal y como apunta 'Europa Press', hace solo unas semanas, David Solomon, el CEO de Goldman Sachs, vigésimo mayor banco a nivel mundial, advertía en una carta de que los problemas con el crédito privado son un recordatorio de que el ciclo crediticio "no se ha abolido" y sigue siendo necesaria una gestión de riesgos rigurosa.

"La IA destruye empleos, pero potencia otros"

En otro orden, Dimon ha augurado que el ritmo de adopción de la inteligencia artificial (IA), cuya condición de burbuja ha descartado de plano, será mucho más rápido que el de transformaciones tecnológicas anteriores, como la electricidad o internet, y es probable que se acelere en los próximos años.

"La IA afectará prácticamente a todas las funciones, aplicaciones y procesos de la empresa. Y a largo plazo, tendrá un enorme impacto positivo en la productividad", ha anticipado, afirmando además que, en general, la inversión en IA "no es una burbuja especulativa", sino que generará beneficios significativos, aunque aún no se pueda predecir quiénes serán los ganadores y perdedores.

Dimon no ha evitado reconocer los inconvenientes que trae la IA, sobre todo sus riesgos: 'deepfakes', desinformación y así como vulnerabilidades de ciberseguridad, que según cree "deberán ser gestionados por las empresas, los reguladores y los gobiernos".

Despidos masivos

Otro de los grandes problemas que presenta la IA es su impacto sobre el empleo. El gigante tecnológico Oracle, principal promotor a nivel global de los centros de datos de IA, despidió la semana pasada a 30.000 trabajadores, con el objetivo de liberar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos de IA.

No es un caso aislado. Meta, Amazon o Block, la fintech del fundador de Twitter, Jack Dorsey, han recortado miles de empleos este año para potenciar su apuesta por esta nueva tecnología. En este sentido, Dimon ha apuntado que, pese a que la IA elimina empleos, "también es capaz de potenciar otros". El banquero ha admitido que "es posible" que la implementación de la IA avance más rápido que la adaptación de la fuerza laboral a este nuevo paradigma.

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Así, Dimon ha abogado porque las corporaciones y gobiernos implementen medidas para paliar los despidos masivos a causa de esta revolución, como la jubilación anticipada, la asistencia económica o la reubicación de trabajadores.