Galicia cierra marzo con caída del paro: los desempleados son un 1,2% menos que en febrero

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia bajó en 1.388 personas en marzo en relación al mes anterior (-1,2%), hasta situar el total en 114.670 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con hace un año, el dato de parados en la comunidad gallega es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en esta situación.

En el conjunto estatal, el desempleo descendió en 22.934 personas en marzo respecto a febrero (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte de la reducción.

Por provincias, el paro en Galicia bajó en todas salvo en Ourense, que experimentó un leve repunte del 0,16%, con 22 parados más, hasta 14.194. En Pontevedra disminuyó un 1,54%, hasta 43.718 (-682) y en A Coruña cayó un 1,21%, hasta 45.151 (-552). Por último, en Lugo el descenso fue del 1,49%, hasta 11.607 (-176).

Por actividades también se redujo en todas, excepto en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 76 parados. La caída se concentró en los servicios (-1.136), aunque bajó asimismo en construcción (-240), en industria (-75) y en agricultura (-13).

Alcanzó en el mes de marzo a 11.412 extranjeros, 197 menos (-1,7%) que en febrero, pero 15 más que en el mismo mes del año anterior (+0,13%). De ellos, la mayor parte (8.515) son extracomunitarios.

Por su parte, la demanda de empleo se situó en 196.363 personas, de ellas 40.441 ocupadas y 29.831 que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo. Los 126.091 demandantes sin ocupación son 1.107 menos que en el mes anterior (-0,87%).

Contratos

Por su parte, los contratos ascendieron a 57.370, que son 8.964 más que en febrero (+18,52%) y 5.302 más que en febrero de 2025 (+10,18%). De ellos, 19.317 fueron indefinidos (2.984 más que en febrero) y 38.053 temporales (5.980 más).

En el acumulado son 157.481 contratos, 52.329 de ellos indefinidos (el 33,23%) frente a 105.152 temporales (el 66,77%).

Prestaciones

Por último, en cuanto a prestaciones, con datos correspondientes a febrero --siempre van con un mes de retraso--, el gasto se situó en 104,3 millones de euros.

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Mientras tanto, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario (euros/mes) superó los mil euros (1.000,6).