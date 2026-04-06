La SEPI propone a José Luis Navarro (exEnresa) como consejero dominical en Redeia

El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al que fuera presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) José Luis Navarro como consejero dominical en Redeia -matriz de Red Eléctrica-, en sustitución de Esther Rituerto. Dicha propuesta se debe a la capacidad profesional y dilatada experiencia en el sector de la energía de este ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo, según han informado este lunes a EFE fuentes de la SEPI.

Fuentes del 'holding' público informaron a Europa Press de que la propuesta de Navarro como consejero está respaldada "por su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía".

Redeia (anteriormente Grupo Red Eléctrica) es un operador global de infraestructuras esenciales en electricidad y telecomunicaciones. Fundada en 1985, actúa principalmente en España como el transportista y operador único del sistema eléctrico (TSO), garantizando el suministro. Como consejero dominical, Navarro deberá representar a la SEPI en en el consejo de administración de Redeia. La SEPI tiene el 20% de las acciones de Redeia.

Navarro fue presidente de Enresa durante más de seis años, desde verano de 2018 hasta su jubilación a finales de 2024. Durante ese tiempo, precisamente, se culminó el calendario de cierre pactado en 2019 entre Enresa y las empresas propietarias de las centrales nucleares en España. También ha ocupado puestos de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños (minicentrales hidroeléctricas), y ha trabajado como consultor empresarial independiente especializado en industria y energía.

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Navarro formó parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011, y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015 hasta su llegada a Enresa.