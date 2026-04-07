Vuelve a arrancar San Cibrao: Alcoa reactiva todas las cubas tras dos años de parón y se reabre el conflicto sindical

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, ha completado este martes el rearranque de todas sus cubas de electrólisis, un hito industrial que llega después de más de dos años de inactividad y de un proceso de reactivación iniciado a comienzos de 2024.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, confirmó que la puesta en marcha “se ha producido según lo estimado”, con 512 cubas operativas, lo que supone recuperar la totalidad de las unidades detenidas en enero de 2022, además de otras 35 que ya estaban fuera de servicio con anterioridad.

Pese al avance técnico, el comité subraya que la fecha llega fuera de los plazos pactados en el acuerdo de viabilidad firmado entre la empresa y los trabajadores, que fijaba la reactivación completa para octubre de 2025. El proceso sufrió además un contratiempo adicional con el apagón eléctrico que afectó a toda España el 28 de abril de 2025.

Zan denuncia que el rearranque se ha ejecutado “sin negociación” y sin abordar cuestiones clave para el futuro de la factoría. Entre ellas destaca el horno de cocción, cuya renovación —valorada en más de 100 millones de euros— era la inversión central del acuerdo y debía garantizar “al menos 40 años de estabilidad”.

“El horno es un elemento fundamental. Una cosa es arrancar la planta y otra muy distinta asegurar su futuro”, advierte el representante sindical, que acusa a Alcoa de incumplir “de forma arbitraria” los compromisos adquiridos.

El comité de empresa también ha criticado la decisión de Alcoa de prohibir las visitas internas de las 6:00 horas, un espacio habitual para informar a los trabajadores, alegando la compañía que el retraso productivo obliga a restringir accesos.

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Los representantes sindicales consideran la medida un ataque a los derechos de información y consulta, y han remitido un escrito a la dirección para exigir su restitución. No descartan emprender “todas las vías legales” para impedir lo que califican como un intento de “cercenar” la actividad sindical.