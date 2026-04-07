Arranca la Renta 2025 con más exenciones a las rentas bajas y vigilancia a las ventas en Wallapop y a las criptos

El miércoles 8 de abril comienza uno de los periodos más importantes del año en clave tributaria: la declaración de la Renta de 2025. Como cada año, la campaña del IRPF en España llega con novedades, y en este 2025, varias de las principales incluyen un formato más sencillo, la vigilancia de las ventas online en plataformas como Wallapop y a las criptomonedas y nuevas exenciones a las rentas bajas.

Las últimas cifras del IRPF demuestran que el grueso de la recaudación de Hacienda pasa por la renta. En 2025, la Administración Tributaria (AEAT) recaudó 142.466 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Casi 30 millones de personas tuvieron que contribuir al impuesto.

El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) ha destacado como una de las funcionalidades disponibles la posibilidad de pagar a través de Bizum por segundo año consecutivo. Además, el tratamiento fiscal de las ayudas por la DANA no tributará, y las devoluciones a los antiguos mutualistas deberán tenerse en cuenta.

Formato más sencillo y ventas online

La AEAT ha simplificado también este año la presentación de la declaración, gracias a una nueva herramienta llamada 'Renta Directa'. Este instrumento está pensado para aquellos contribuyentes con rendimientos poco complejos, como asalariados, pensionistas o perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Puede accederse a ella a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, e incorpora una interfaz sencilla e intuitiva que evita tener que modificar directamente el borrador, simplificando el proceso.

Los técnicos han advertido, además, de que este año la Agencia Tributaria (AEAT) dispondrá de información detallada sobre determinados activos: criptomonedas, alquileres turísticos y ventas de segunda mano en plataformas digitales. En cuanto a estas últimas, plataformas como Wallapop o Vinted, entrarán en el radar de la Administración si se superan las 30 operaciones o los 2.000 euros anuales.

SMI y ayudas por la DANA

Otro de los grandes cambios afecta al entorno del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros anuales para 2025. Los perceptores del mismo —o de un salario inferior a 18.276 euros anuales, mientras no obtengas otras rentas superiores a 6.500 euros— pueden obtener de vuelta las retenciones pagadas cada mes al cobrarlo, por lo que terminarían no tributando de ninguna manera su salario.

Una de las claves de esta campaña es, según Gestha, la exención total de las ayudas concedidas por daños personales y materiales derivados de la DANA, así como de los incendios forestales ocurridos entre junio y agosto de 2025, a causa de su consideración como desastres naturales. En cuanto a la situación de los mutualistas, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), la AEAT ha habilitado un formulario de devolución integrado en el propio sistema de Renta Web, para facilitar las devoluciones pertinentes.

Varios aspectos clave

Adicionalmente, desde Gestha han elaborado una lista de cuestiones concretas que revisar a la hora de confirmar el borrador de la declaración. En cuanto a la eficiencia energética en la vivienda, se mantienen las deducciones por obras de mejora —con beneficios del 20%, 40% y 60% según el tipo de reducción de consumo o rehabilitación—, aunque sigue siendo imprescindible presentar el certificado de eficiencia energética. Siguiendo con las medidas ambientales, la AEAT ha prorrogado la deducción del 15% para la compra de vehículos eléctricos enchufables, sobre una base máxima de 20.000 euros, antes del 31 de diciembre de 2025.

Los bonos tributan

Algunas de las prestaciones de la Administración no están exentas de tributar. Es el caso de los bonos jóvenes, tanto el cultural como el del alquiler, o el bono térmico. Todas ellas deberán ser declaradas como ganancias patrimoniales. Por otra parte, en caso de que una persona mayor de 65 años o persona dependiente decida vender su vivienda habitual, la ganancia patrimonial adquirida está exenta de tributos.

Otra de las novedades de esta campaña tiene mucho que ver con los emprendedores. Hacienda aplica una deducción del 50% sobre todas aquellas inversiones en empresas de nueva creación, con una base máxima de 100.000 euros. Por último, los técnicos han indicado que las deducciones autonómicas son "las grandes desconocidas" de la declaración, y no figuran en la mayoría de borradores. Por ello, han recomendado a los contribuyentes que repasen el catálogo de cada comunidad, que contiene particularidades geográficas.