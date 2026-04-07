La Cámara lanza un impulso decisivo para las 'startups' tecnológicas de A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña ha puesto en marcha Impulsa Startup, un ambicioso programa destinado a acompañar a emprendedores tecnológicos desde la fase inicial de sus ideas hasta la presentación de proyectos ante mentores e inversores. La iniciativa apoyará hasta a 15 proyectos de base tecnológica, con el objetivo de acelerar su desarrollo y facilitar su acceso al mercado.

El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del marco de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027, ofrece formación, mentoría especializada y acceso a inversores, con el objetivo de acelerar el crecimiento de nuevas startups tecnológicas. Impulsa Startup se estructura en dos fases.

La primera, denominada “Crea y Crece”, está dirigida a emprendedores con ideas potencialmente escalables en las que la tecnología desempeñe un papel central. Esta etapa incluye 36 horas de formación y el acompañamiento de tutores y mentores que ayudarán a los participantes a validar cada fase del proyecto hasta la construcción de un producto mínimo viable. El plazo de solicitudes para esta fase permanecerá abierto hasta el 10 de abril de 2026.

La segunda fase, “Despega”, está orientada a proyectos que ya cuentan con un producto mínimo viable o un prototipo testado en el mercado. En este punto, los emprendedores recibirán mentorías personalizadas con expertos en áreas clave para su desarrollo, además de apoyo en la búsqueda de financiación, la conexión con inversores y la definición de un plan de crecimiento que incluya estrategia de marca y vinculación con otras startups y grandes empresas.

Los participantes que completen la fase “Crea y Crece” podrán presentar su proyecto ante un jurado designado por la Cámara de Comercio, que anunciará previamente en su web la fecha, el lugar y los criterios de evaluación.

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El proyecto ganador recibirá un premio económico destinado a impulsar su desarrollo. Las personas interesadas en participar en el programa pueden solicitar información a través del correo promocion@camaracoruna.com e inscribirse en la web de la Cámara de A Coruña.