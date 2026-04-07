El norte de Portugal busca cubrir vacantes con más inmigración mientras contiene o reduce los salarios

En su discurso de toma de posesión como presidente de la República de Portugal, el pasado 9 de marzo, António José Seguro enumeró los «problemas estructurales» que enfrenta la economía del país. Entre ellos mencionó el de «una economía basada en salarios bajos», en paralelo a la «escasez de mano de obra». Y, a la luz de los datos oficiales, dio en el clavo. Porque las vacantes en las empresas continúan creciendo, también en el norte del país, mientras los sueldos se contienen o incluso van a la baja. La Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que es una entidad independiente pero bajo la tutela del Ministério da Economia e da Coesão Territorial, acaba de divulgar las retribuciones netas correspondientes al cuarto trimestre de 2025, con una media en el norte de 1.249 euros mensuales.

Aunque la media se ha incrementado en 12 euros más al mes, los datos en detalle afloran una contracción en las nóminas de los trabajadores de la agricultura (1.003 euros mensuales), la industria (1.1185 euros) o la construcción, que pasa de 1.243 euros a menos de 1.170. Las empresas de la región norte vinculadas al turismo —clasificadas bajo el apéndice de alojamento, restauração e similares— pagan a sus trabajadores, de media, 943 euros limpios por mes. Y, en paralelo, no paran de sucederse las alertas de todo tipo de sectores reivindicando la necesidad de importar más mano de obra extranjera, tanto de países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) como del sur de Asia o Pakistán. La consultora especializada Consulai acaba de divulgar un estudio (Evolução do trabalho na agricultura em Portugal) en el que sitúa en el 40% la proporción de trabajadores extranjeros en la agricultura.

Las medidas

Este llamamiento al Gobierno para facilitar todavía más la entrada de trabajadores foráneos coincide con el primer aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Cooperação para a Migração Laboral Regulada, conocido como Vía Verde, dirigido a empresas de gran tamaño y confederaciones sectoriales para habilitar visados, siempre y cuando cumplan requisitos como el de la impartición de formación profesional y faciliten un alojamiento digno. Hasta la fecha se han presentado 5.183 solicitudes, de las cuales 3.328 han sido aceptadas. Seis de cada cuatro visados concedidos han sido para trabajos agrícolas, y los restantes para la construcción.

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Con todo, algunas patronales consideran que la medida es muy insuficiente. «Hay escasez de profesionales en el sector de los paneles solares, incluyendo capataces, soldadores, electricistas, conductores, albañiles, alicatadores, fontaneros, obreros e incluso ingenieros», se queja el presidente de la Asociación de Industrias de la Construcción Civil y Obras Públicas (Aiccopn), Manuel Reis Campos. En su opinión, la Vía Verde por sí sola, como ha explicado al periódico Jornal Económico, «no resolverá el problema estructural de la falta de mano de obra cualificada en todas sus dimensiones, y exige que se adopten medidas prioritarias».