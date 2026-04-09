A Coruña cierra la ruta de 'Universidad Pyme', un proyecto que acerca la innovación a las pymes
La iniciativa busca mejorar la empleabilidad y la digitalización de empresas y profesionales, y ofrece herramientas para la seguridad laboral en el sector de la construcción.
Un autobús naranja se impone en los Cantones como una extensión del propio mensaje que transporta: formación en movimiento. A su lado, una carpa blanca con tonos naranjas acoge a pequeños grupos que esperan turno para entrar en un recorrido organizado por pases.
Dentro, pantallas, herramientas y demostraciones convierten el espacio en un aula práctica. Fuera, el goteo de visitantes evidencia el interés por una iniciativa que busca acercar la innovación a pie de calle.
A Coruña ha sido la última parada de Universidad Pyme en Ruta, un proyecto impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y desarrollado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), junto a la Fundación Laboral de la Construcción. Tras recorrer 14 ciudades entre febrero y abril, el itinerario concluye con una propuesta que combina divulgación, tecnología y orientación laboral.
El formato es tan sencillo como eficaz: un autobús adaptado como sala expositiva y una carpa que amplía la experiencia. En su interior, el visitante transita por tres espacios diferenciados. En el área de seguridad y salud se exhiben exoesqueletos y equipos de protección de última generación, junto a herramientas diseñadas para reducir riesgos ergonómicos.
En el espacio digital, la innovación se materializa en sistemas de monitorización o simulaciones mediante realidad virtual, además de recursos formativos como cursos online o un chatbot de orientación laboral basado en inteligencia artificial.
El recorrido se completa con el espacio de formación, empleo y emprendimiento, donde se presentan los recursos de Fundae orientados a mejorar la empleabilidad y la digitalización de empresas y profesionales.
La iniciativa pretende, en conjunto, acercar las posibilidades de modernización a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en un sector como la construcción, marcado por la transformación tecnológica y la necesidad de reforzar la seguridad laboral.
Durante la clausura, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó la relevancia de este enfoque. “Necesitamos innovar, modernizar las pequeñas empresas en nuestro país, de la mano de la formación de los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.
En su intervención, destacó que el empleo en España registra cifras récord y que el sector de la construcción mantiene un crecimiento del 2,1%, con más de un millón de personas asalariadas, de las cuales más de 800.000 trabajan en pequeñas empresas.
Díaz puso también el acento en la dimensión preventiva del proyecto, al vincular la innovación con la seguridad y la salud en el trabajo, un ámbito en el que, pese a la mejora de los indicadores, sigue siendo necesario avanzar. En este sentido, defendió la colaboración público-privada como una herramienta clave para extender la formación y mejorar las condiciones laborales.
La jornada se desarrolló con un formato de visitas organizadas en turnos, lo que permitió a los asistentes recorrer con detalle cada uno de los espacios. La interacción directa con las herramientas y los contenidos reforzaron el carácter práctico de la propuesta, orientada no solo a informar, sino a generar conocimiento aplicable.
El cierre en A Coruña pone fin a un recorrido que ha buscado reducir la distancia entre la innovación y las pymes. La imagen del autobús, estacionado como un aula abierta, resume la lógica del proyecto: llevar la formación allí donde están las empresas y los trabajadores.
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