A Coruña cierra la ruta de 'Universidad Pyme', un proyecto que acerca la innovación a las pymes

Un autobús naranja se impone en los Cantones como una extensión del propio mensaje que transporta: formación en movimiento. A su lado, una carpa blanca con tonos naranjas acoge a pequeños grupos que esperan turno para entrar en un recorrido organizado por pases.

Dentro, pantallas, herramientas y demostraciones convierten el espacio en un aula práctica. Fuera, el goteo de visitantes evidencia el interés por una iniciativa que busca acercar la innovación a pie de calle.

A Coruña ha sido la última parada de Universidad Pyme en Ruta, un proyecto impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y desarrollado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), junto a la Fundación Laboral de la Construcción. Tras recorrer 14 ciudades entre febrero y abril, el itinerario concluye con una propuesta que combina divulgación, tecnología y orientación laboral.

El formato es tan sencillo como eficaz: un autobús adaptado como sala expositiva y una carpa que amplía la experiencia. En su interior, el visitante transita por tres espacios diferenciados. En el área de seguridad y salud se exhiben exoesqueletos y equipos de protección de última generación, junto a herramientas diseñadas para reducir riesgos ergonómicos.

En el espacio digital, la innovación se materializa en sistemas de monitorización o simulaciones mediante realidad virtual, además de recursos formativos como cursos online o un chatbot de orientación laboral basado en inteligencia artificial.

Stand de la iniciativa dentro del autobús / Carlos Pardellas

El recorrido se completa con el espacio de formación, empleo y emprendimiento, donde se presentan los recursos de Fundae orientados a mejorar la empleabilidad y la digitalización de empresas y profesionales.

La iniciativa pretende, en conjunto, acercar las posibilidades de modernización a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en un sector como la construcción, marcado por la transformación tecnológica y la necesidad de reforzar la seguridad laboral.

Durante la clausura, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó la relevancia de este enfoque. “Necesitamos innovar, modernizar las pequeñas empresas en nuestro país, de la mano de la formación de los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.

En su intervención, destacó que el empleo en España registra cifras récord y que el sector de la construcción mantiene un crecimiento del 2,1%, con más de un millón de personas asalariadas, de las cuales más de 800.000 trabajan en pequeñas empresas.

Stand del proyecto. / Carlos Pardellas

Díaz puso también el acento en la dimensión preventiva del proyecto, al vincular la innovación con la seguridad y la salud en el trabajo, un ámbito en el que, pese a la mejora de los indicadores, sigue siendo necesario avanzar. En este sentido, defendió la colaboración público-privada como una herramienta clave para extender la formación y mejorar las condiciones laborales.

La jornada se desarrolló con un formato de visitas organizadas en turnos, lo que permitió a los asistentes recorrer con detalle cada uno de los espacios. La interacción directa con las herramientas y los contenidos reforzaron el carácter práctico de la propuesta, orientada no solo a informar, sino a generar conocimiento aplicable.

El cierre en A Coruña pone fin a un recorrido que ha buscado reducir la distancia entre la innovación y las pymes. La imagen del autobús, estacionado como un aula abierta, resume la lógica del proyecto: llevar la formación allí donde están las empresas y los trabajadores.