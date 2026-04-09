Enrique Ramírez, director general de Pladur: “Necesitamos más de 200.000 viviendas al año para ponernos al día y solo se construyen poco más de 100.000”

Enrique Ramírez, director general de Pladur Gypsum, visita A Coruña como punto de partida de una gira ibérica con la que la compañía quiere presentar su salto hacia soluciones constructivas en los edificios. La elección de Galicia responde, según apunta, a su exigente climatología, que convierte a la comunidad en un banco de pruebas real para sistemas constructivos orientados a la durabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

¿Por qué arranca la gira en A Coruña?

Empezamos por Galicia, porque es una especie de laboratorio en el sentido de que aquí hay factores como la humedad extrema, las lluvias, la exposición al viento... Pladur lleva 45 años en el mercado intentando cambiar la forma de construir en España y después de 45 años hemos tenido grandes avances en todo lo que es la tabiquería interior. Y hemos decidido después de 45 años salir al exterior.

¿Cómo han evolucionado estos sistemas en España?

La penetración de nuestros sistemas constructivos han seguido creciendo, siguen creciendo, y ahora más que nunca tienen una gran proyección.

¿Qué aporta la industrialización a la construcción?

Son sistemas muy eficientes, son sistemas industrializados que se montan muy sencillo con lo que aumentan la eficiencia en la ejecución y la rapidez de ejecución.

El gran problema actual es la falta de vivienda.

Necesitamos más de 200.000 viviendas para ponernos al día, porque con 200.000 lo único que cubriríamos es el crecimiento que hay de la población. Y se están autorizando poco más de 100.000 cada año. Así es complicado.

¿Qué factores agravan ese déficit?

Hay una falta de mano de obra; mano de obra especializada. Y no solo la mano de obra, sino también todo lo que está relacionado con los permisos, todo lo que son los trámites burocráticos administrativos. Todos estos trámites son largos, muy largos. La falta de suelo… Hay varios factores.

Entonces, ¿qué está fallando en el modelo actual?

Todo empieza por la mentalización de que hay un problema. Hasta que no eres consciente de que hay un problema, no te pones a trabajar en él.

Por último, ¿dónde están las oportunidades de crecimiento de la compañía?

Nuestro crecimiento está basado en dos ejes claves, como son la sostenibilidad y la innovación, y desarrollando nuevos modelos de negocio, modelos basados en la experiencia al cliente, en canales de venta alternativos, el 70% de nuestras ventas son ya online.