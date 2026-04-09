Los gigantes turísticos esperan un ingreso adicional de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán

Los gigantes turísticos esperan un incremento adicional de los ingresos de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán. El sector se beneficiará de un alza de 4.329 millones de euros fruto del aumento de turistas, tanto nacionales como internacionales; pero al mismo tiempo sufrirá un impacto negativo por el alza de los precios de 4.045 millones de euros, según la estimación del lobi turístico Exceltur, que agrupa a las grandes empresas del sector como Meliá o Iberia.

Se trata, por tanto, de un impacto positivo, aunque limitado, que supone un alza del 0,8% de la contribución del sector a la economía española que ascenderá hasta los 227.157 millones de euros de durante el año. Esto se traduce en que el crecimiento de la actividad turística en España para el conjunto de 2026 hasta el 2,5% (6,7% en términos nominales), frente al 2,4% previsto en el mes de enero y por encima del 2,3% (5,3% nominal) que espera el Banco de España para el conjunto de la economía española.

Eso sí, estas cifras se sostienen siempre que el conflicto tenga una "duración limitada, acotada territorialmente y se resuelva con una estabilidad duradera", según el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli. "Estaríamos en un contexto de extraordinaria complejidad si eso no fuera así. Eso sería un escenario que todos confiamos que no se produzca porque entonces la preocupación sería extrema. La guerra es el peor enemigo del turismo", ha añadido.

Hasta 46,9 millones de turistas potenciales

La zona de conflicto en Oriente Medio y su área de influencia del Mediterráneo Oriental con destinos turísticos tan relevantes como Turquía, Egipto o Arabia Saudita recibió en 2025 un total de 181 millones de turistas, de los cuales 46,9 millones son turistas europeos que de no ir a estos lugares podrían redirigirse a España.

Los efectos de mayor dinamismo turístico en España se producirán a partir del mes de mayo y "con mayor intensidad" durante el verano, momento en el que se trasladará parte de la demanda, principalmente "vacacional, familiar y procedente de esos países europeos que han realizado sus reservas durante estos meses de marzo y abril".

Exceltur no quiere dar la cifra concreta de la cantidad de turistas que estiman que elegirán España como destino refugio, pero sí revela que en las zonas de sol y playa ya se nota una alza de las reservas hoteleras de hasta el 5,2% para esta primavera, mientras que en los hoteles urbanos las espectativas aunque son positivas son "menos intensas". En general, los hteles esperan un crecimiento de sus ventas en primavera del 4,6%, por encima del alza del 4,2% de los tres primeros meses de este año, según una encuesta realizada por el lobi a sus más de 2.000 empresarios asociados.

El transporte, penalizado

Y frente a esas buenas espectativas de los establecimientos hoteleros, el sector del transporte es el más penalizado por la guerra en Irán con una caída de las ventas del 1,6% en los próximos tres meses debido al descenso de la venta de billetes de tren y el impacto en "alguna" compañía aérea que tienen conexiones con Asia. También las agencias de viajes esperan una desaceleración de sus operaciones, con un crecimiento del 2,3%, frente al 12,6% del primer trimestre del año debido a "la caída de las reservas de larga distancia a Asia".

Castilla La Mancha (+8,2%) y Extremadura (+7,8%) por el impulso del turismo interior de proximidad, junto con los destinos del Levante; la Comunidad Valenciana (+7,7%) y Murcia (+6,3%), Baleares (+6,0%) y, en menor medida, Canarias (+2,7%), gracias al impulso adicional del efecto refugio, son las comunidades que registran unas mejores expectativas de crecimiento en el segundo trimestre. Galicia (+4,8%) y la Comunidad de Madrid (+3,8%) mantienen su dinamismo, mientras el avance es más moderado en País Vasco (+2,3%), Andalucía (+2,2%) y Cataluña (+1,1%).